Majo Aguilar descarta dueto con su prima Ángela, pero se apunta a colaborar con otro Aguilar

Video ¿Con la 'enemiga' tras no ser invitada a la boda? Prima de Ángela Aguilar se divierte con Belinda

Majo Aguilar descartó (por ahora) realizar un nuevo dueto con su prima Ángela Aguilar, con quien se encuentra distanciada desde hace meses.

La cantante reveló en entrevista con ‘Ventaneando’ que, aunque en el pasado tuvieron una conexión cercana, por ahora sus caminos están separados y eso, a su consideración “es sano”.

“Nada tiene que ser tormentoso ni feo. Simplemente si algo sucede, si ellos me necesitan, ellos saben que yo voy a estar ahí, pero pues cada quien tiene su vida y sus caminos, y está bien. Está bien, es lo sano”, explicó en la emisión del 22 de abril.

En ese sentido, la cantante reconoció que, aunque el tema que grabó en 2022 con sus primos fue una experiencia bonita, por ahora lo mejor es que cada quien siga su camino.

“’Lo Busqué’ fue muy bonito, sí… Pues yo creo que cada quien, de verdad, está ahorita en sus caminos y es lo sano. Y está lindo. Y lo veo con mucho amor”, aseveró.

Aunque Majo Aguilar descartó por ahora realizar una nueva colaboración con la esposa de Christian Nodal, dejó abierta la posibilidad de unir su voz a la de su primo Emiliano, quien desde hace meses hizo su debut como cantante en el rap.

“Él desde chiquito rapeaba, ¡eh! Está muy padre que se enfocó y que la gente lo está queriendo mucho, y eso está muy bello. Sí, haría algo con él. ¡Claro!, pero no sé si rapeando. Igual que él se pase al ranchero", sentenció.

Los rumores de su distanciamiento

Los rumores de un distanciamiento entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar comenzaron luego de que la intérprete de ‘Nadie como tú’ no fuera vista en la boda de su prima con Christian Nodal en julio de 2024.

Ante los constantes rumores y trascendidos de una supuesta rivalidad entre ellas en el entorno musical, a principios de 2025, Majo Aguilar reveló que su relación con su tío Pepe Aguilar y sus primos se encontraba 'fracturada'. Sin embargo, aclaró que el cariño por ellos estaba presente.

“Hace algunos meses que ya no tengo comunicación con mi familia. Hace un par de años donde no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto. Pero eso no significa que mi tío Pepe y Ángela, voy a hablar de ellos porque son de los que más se habla, no sean importantes en mi vida”, declaró desde su cuenta de TikTok el 20 de enero, subrayando que le “incomodaba” que escribieran negativamente sobre su prima en sus redes.