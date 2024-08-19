Muertes de famosos

Presentadora de Despierta América está de luto ante dura pérdida: "Gracias por haber existido"

El luto inundó a una de las más queridas integrantes de la familia de Despierta América: Elyangelica González. Esto es lo que dio a conocer la periodista venezolana.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video “Logré ver esa sonrisa”: Elyangelica compartió un emotivo momento que vivió con la niña sobreviviente de Uvalde

Hay luto en la familia de Despierta América.

Elyangelica González, una de las más queridas presentadoras del matutino, compartió una lamentable noticia el pasado fin de semana.

Elyangelica González se despide de un ser querido

La periodista compartió el pasado 17 de agosto la pérdida de una persona muy querida por ella: una colega y amiga que también trascendió en la vida de la venezolana.

Se trata de Viky Gamboa, a quien Elyangelica González le rindió un entrañable tributo a través de una publicación en Instagram.

"Antes de irme a dormir, quiero rendir homenaje a una mujer hermosa, que pasó por este mundo solo a dejar buena vibra y a tocar corazones. 'Mi virgen', te decía de cariño", escribió la comunicadora.

" Nunca quisiste que nadie se sintiera triste, tú nos dabas ánimo, tú nos decías 'no vayas a llorar' mientras te preparabas poco a poco para irte. Eres una mujer con guáramo", agregó.

Elyangelica González se despidió con este conmovedor mensaje de su amiga y colega Viky Gamboa.
Elyangelica González se despidió con este conmovedor mensaje de su amiga y colega Viky Gamboa.
Imagen Elyangelica González/Instagram


"En este tiempo nos enseñaste a todos a no reprochar, sino a vivir día a día. Para ti no había tiempo que perder, solo momentos que convertir en memorias para siempre. Gracias por haber existido, haber estado, haber escuchado, haber reído y llorado. Gracias simplemente porque soy mejor persona, gracias a tu ejemplo", le dijo a su querida Vicky.

"Espero que ahora que escuchas mis pensamientos, no me vayas a regañar por la melancolía de mis palabras", advirtió, "realmente no estoy triste, soy feliz de saber que te fuiste tranquila y amada, es solo que extrañaré las conversas y las pautas juntas y más, el cariño y la dulzura de tus palabras".

De acuerdo con una página de que recaba fondos en GoFundMe para Viky Gamboa, al parecer a la periodista le habían diagnosticado "lupus, esclerodermia y polimiositis".
De acuerdo con una página de que recaba fondos en GoFundMe para Viky Gamboa, al parecer a la periodista le habían diagnosticado "lupus, esclerodermia y polimiositis".
Imagen Página de GoFundMe para Viky Gamboa


Elyangelica González cerró con un " ya no hay dolor… te quiero", dejando ver la aparente lucha por la que atravesó su amiga, de quien no dio mayores detalles sobre la causa de su muerte.

Sin embargo, otra colega de Viky Gamboa abrió una página en la plataforma GoFundMe en donde se explicó que a la también periodista "le diagnosticaron una enfermedad mixta del tejido conectivo, que es una combinación de trastornos, principalmente lupus, esclerodermia y polimiositis, que ha atacado sus órganos agresivamente, además de hipertensión pulmonar".

Descanse en paz.

Video Dolor, esfuerzo y amor: así es la inspiradora historia de vida de Elyangelica González (Entrevista completa)
Muertes de famosos

