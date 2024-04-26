Elizabeth Gutiérrez publica foto mostrando cómo está su hija tras escándalo con William Levy

Video William Levy y ‘Ely’ Gutiérrez estarían “muy preocupados” por la salud de su hija tras la separación

Elizabeth Gutiérrez desató un escándalo cuando, a principios de abril, confirmó en la revista ¡HOLA! su separación definitiva de William Levy. Tras sus declaraciones salieron a la luz varias situaciones incómodas que tanto ella como sus hijos vivieron en los últimos años con el actor.

A casi un mes de la noticia, la actriz sorprendió en redes sociales al publicar, este 25 de abril, una serie de fotografías de sus hijos: Christopher y Kailey.

En la primera publicación, la hoy expareja del cubano dejó ver que aunque su primogénito sigue viviendo con William Levy tras la separación, su relación con el joven de 18 años se mantiene y mostró que no se pierde ni uno solo de sus partidos de baseball.

"Mi vida", escribió Elizabeth Gutiérrez como descripción de la imagen, en la que colocó un emoji de corazón y en la que se aprecia a su hijo escuchando el himno nacional de Estados Unidos antes de un partido.

En la segunda foto, la mexicana presumió que su hija Kailey, quien protagonizó un desafortunado encuentro con su padre hace meses al punto de involucrar a la policía, está bien.

"En camino a verte Christopher Levy. Te amo. Tú sonríes, yo sonrío", afirmó en la descripción de la imagen, donde la menor de la familia Levy Gutiérrez aparece feliz junto a su mamá.

Elizabeth Gutiérrez muestra cómo están sus hijos tras la ruptura con William Levy

¿Hija de William Levy lo encontró con otra mujer en su casa? Esto pasó

Después de que Elizabeth Gutiérrez hizo pública su ruptura con William Levy, se destaparon varios conflictos que la pareja vivió en su casa de Miami, Florida.

Uno de ellos se dio después de la separación , pues que Kailey, de 14 años, acudió a la casa que compartía con sus padres y hermano para llevarse algunas pertenecías y al llegar ahí, aseguró que el actor estaba con una mujer.

De acuerdo con el programa El Gordo y La Flaca, la adolescente indicó que William Levy se encontraba con una mujer en su habitación y que al percatarse de la presencia de Kailey, la empujó para que no viera a la susodicha, quien se habría encerrado en el baño de la recámara.

En aquella ocasión, Elizabeth Gutiérrez, quien esperaba a su hija afuera de la propiedad, llamó al 911 y pidió apoyo de las autoridades, asegurando que su ex impidió que su hija entrara a la habitación y se cerciorara que no había nadie con él e, incluso, señaló que William Levy estaba bajo los efectos de "algo".

"Hay una mujer en el cuarto y ella (Kailey) la vio, la mujer estaba escondiéndose, esta es mi casa y hay una mujer con mi ex", se escucha decir a la actriz en la grabación de las autoridades.

En respuesta a la llamada al 911 y a la presencia policial, William Levy les gritó que lo dejaran tranquilo, hecho que su hija respondió y mencionó: "No, tú déjanos a nosotras en paz".

Madre e hija aseguraron que había otra mujer en la casa, Kailey relató que ella vio las piernas y que necesitaba saber la identidad de la joven en cuestión.

"Yo vi a la chica, vi sus piernas correr y él decía 'no soy como tu mamá', tengo a mi chica aquí, solo estamos hablando… Es mi casa y es mi papá", dijo la adolescente.

En aquella ocasión, el actor demostró que estaba solo y que en su casa solo estaba una empleada doméstica.

Según ha relatado Elizabeth Gutierrez, ella abandonó la casa en la que por años vivió con William Levy y se llevó a su hija. Según reportó People en Español el pasado 9 de abril, su primogénito optó por quedarse con su padre, pues no deseaba dejarlo solo.