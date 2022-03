Elizabeth Álvarez regresará a las telenovelas como villana: lo que sabemos de su proyecto

Con producciones como ‘Amigas y Rivales’ ‘La fea más bella’ y Fuego en la Sangre, Elizabeth Álvarez, se ganó un reconocido lugar dentro de los melodramas.

Sin embargo, todo cambió tras el final de ‘El vuelo de la victoria’, cuando decidió ausentarse de los foros de grabación para explorar otros ámbitos de su profesión y dedicarse de lleno a la maternidad.

Vale la pena recordar que ‘Cuquita’ recibió en el 2015 a un par de mellizos con su esposo, Jorge Salinas.





Elizabeth Álvarez ya había contemplado su regreso a las telenovelas

En febrero del 2020, la actriz comentó al programa ‘Venga la Alegría’ que ya contemplaba su retorno a los melodramas:

“Voy a ponerme dedicada a buscar un trabajo que me motive, que me den muchas ganas de regresar y, nada, tocar puertas como siempre lo he hecho”.



Para octubre del siguiente año, Elizabeth Álvarez confirmó para El Gordo y La Flaca que ya había conseguido dicho proyecto y estaba a poco de iniciar grabaciones, pero no podía dar más detalles al respecto.

Meses después, reveló a lo grande de qué se tratará.





Elizabeth Álvarez regresará a las telenovelas tras años de ausencia

‘La herencia’ es la producción con la que Elizabeth Álvarez hará su regreso a las telenovelas. Dicho proyecto estará protagonizado por Michelle Renaud y Matías Novoa, además de que contará con la voz de Ángela Aguilar para su tema principal.

En esta historia sobre los hijos que se disputan el legado de su padre, la esposa de Jorge Salinas dará vida a Débora Portillo, una villana que manipula a los hombres a su favor.

En entrevista con el programa ‘Hoy’, la estrella de telenovelas detalló que “es un personaje bello en toda la extensión de la palabra, me estoy divirtiendo muchísimo”.



Su participación en esta telenovela había estado bien guardada hasta que se lanzó el tráiler de la misma, en el que se le ve con una cabellera lacia, larga y pelirroja.

Elizabeth Gutiérrez, por su parte, compartió en su cuenta de Instagram un par de imágenes caracterizada. Sus colegas y fans aplaudieron su nuevo proyecto con mensajes como “Mucho éxito”, “ídola, “olé” y más.

¿Te emociona el retorno de Elizabeth Álvarez a la televisión?