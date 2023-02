Elizabeth Álvarez calla rumores de supuesta infidelidad de Jorge Salinas: así le declara su amor ante todos

Elizabeth Álvarez habría puesto punto final a la polémica generada por los rumores de que su esposo, Jorge Salinas, sostuvo una relación extramarital con su exnutrióloga.

La actriz de 45 años eligió este 14 de febrero, Día de San Valentín, para dejar claro que su relación con el padre de sus hijos se encuentra estable y hay mucho amor entre ellos.

Elizabeth Álvarez reaparece junto a Jorge Salinas

Tras algunas semanas sin publicar nada en su cuenta oficial de Instagram, Álvarez compartió esta mañana una instantánea en la que aparece al lado de Salinas.

En la postal se aprecia que el histrión de 54 años abraza por la cintura y besa en la mejilla a su esposa, quien sonríe. Además, las manos de ambos están entrelazadas.

“Love”, escribió ella para describir la imagen, en la que etiquetó a Jorge, que hasta el momento no ha dado ‘Me gusta’ ni comentado el post.



Este es el primer retrato en pareja que la protagonista de telenovelas como ' Fuego en la sangre (que puedes ver gratis en ViX) comparte en la citada red social desde que comenzó la polémica.

Fue el pasado 17 de enero cuando la revista TVNotas hizo públicas unas fotografías, en las que aparentemente se puede ver a Salinas besándose con Anna Paula Guerrero, su nutrióloga.

Varios días después, Jorge desmintió tajantemente haberle sido infiel a Elizabeth y pidió que se dejara de hablar de “todo este tema mediático”.

“Quiero que quede muy claro: yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la he tenido”, declaró ante el micrófono de Despierta América.

Asimismo, aseveró: “Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia”, echando abajo las especulaciones de que estos famosos estaban pasando por una crisis matrimonial.

Por su parte, Anna Paula Guerrero negó haber mantenido un amorío con el actor, aunque afirmó que “en ocasiones sí había como un tipo de coqueteo” por parte de él hacia ella.

“Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí, para mí fue en cierto modo chistoso. Sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda”, dijo Anna al periodista Luis Magaña sobre las imágenes que salieron a la luz.



Hasta ahora, Álvarez sigue sin pronunciarse respecto a esta situación y se ha mantenido alejada de los reflectores durante todo este tiempo.

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas reaparecieron en familia

El 13 de febrero, El Gordo y La Flaca dio a conocer que Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas disfrutaron el fin de semana de una salida familiar, acompañados de sus mellizos, Máxima y León.

Según la información, los cuatro pasearon y comieron en un centro comercial, donde el histrión incluso se tomó ‘selfies’ con algunas fans que así se lo solicitaron.

“Por lo que se ve, lucen como una familia feliz”, se aseguró en la emisión.