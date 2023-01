Doctora con la que relacionan a Jorge Salinas afirma que el actor la besó y coqueteaba con ella

Sin embargo, Salinas le habría robado un beso: " Jorge se acercó a mí, él me dijo hay paparazzi aquí afuera, y creo que todos saben que en la puerta dos hay paparazzi […] Sí recuerdo que se acercó un poquito más a mí, para mí fue en cierto modo chistoso, sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que como que para él era hasta cierto punto normal porque él me dijo hay paparazzi aquí. Me dio mucha risa, fue como '¿Qué acaba de pasar?', claro que no (me la esperaba)", aseveró Guerrero.