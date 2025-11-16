Bodas de famosos

Elián Zidán celebra su boda religiosa en México: "Ha sido un sueño realidad"

Elián Zidán y Valeria González celebraron su unión religiosa en la Ciudad de México, un año después de haberse casado por lo civil y en la tierra natal del querido presentador del Noticiero Univision Edición Nocturna. Ambos vivieron un fin de semana inolvidable rodeados de familiares y amigos que viajaron desde distintas partes del mundo para acompañarlos.

Ve a Elián Zidán en Noticiero Univision Edición Nocturna de lunes a viernes a las 11:30P/10:30C

Univision picture
Por:Univision
Video El periodista Elián Zidán recuerda que de niño soñaba con ser artista, pero su familia no lo dejó

Después de un año de haber unido sus vidas por lo civil, el periodista mexicano Elián Zidán y su colega venezolana Valeria González sellaron este 15 de noviembre su amor ante Dios en una emotiva ceremonia religiosa en Ciudad de México, la tierra natal de él.

Elián Zidán habla sobre su boda en México

PUBLICIDAD

Rodeados de familiares y amigos que viajaron desde distintas partes del mundo, la pareja vivió un momento inolvidable.

Más sobre Bodas de famosos

Nodal rompe el silencio sobre su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar: “Bien mexicanota”
0:46

Nodal rompe el silencio sobre su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar: “Bien mexicanota”

Univision Famosos
¡Boda en la familia de Julián Gil!: su hijo se casa y le regala exclusivo detalle para la ceremonia
2 mins

¡Boda en la familia de Julián Gil!: su hijo se casa y le regala exclusivo detalle para la ceremonia

Univision Famosos
Ángela Aguilar confirma fecha de su boda religiosa con Nodal: esto reveló
1 mins

Ángela Aguilar confirma fecha de su boda religiosa con Nodal: esto reveló

Univision Famosos
Juan Osorio y Eva Daniela: un amor al que no importa la edad ni los ataques
2:09

Juan Osorio y Eva Daniela: un amor al que no importa la edad ni los ataques

Univision Famosos
Hija de Andrés García se casa con productor: ¿sus hermanos fueron los grandes ausentes en la boda?
3 mins

Hija de Andrés García se casa con productor: ¿sus hermanos fueron los grandes ausentes en la boda?

Univision Famosos
¿Quién es el misterioso novio de Dayanara Torres que le pidió matrimonio? Lo que se sabe
0:59

¿Quién es el misterioso novio de Dayanara Torres que le pidió matrimonio? Lo que se sabe

Univision Famosos
Juan Osorio responde ante comentarios de Niurka sobre su nueva esposa, 38 años menor
0:50

Juan Osorio responde ante comentarios de Niurka sobre su nueva esposa, 38 años menor

Univision Famosos
Juan Osorio comparte la romántica y especial manera en que le entregó el anillo a su esposa 38 años menor
2 mins

Juan Osorio comparte la romántica y especial manera en que le entregó el anillo a su esposa 38 años menor

Univision Famosos
Niurka sorprende con reacción a boda de Juan Osorio con su esposa 38 años menor
0:53

Niurka sorprende con reacción a boda de Juan Osorio con su esposa 38 años menor

Univision Famosos
Hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith celebra boda de ensueño en España
2 mins

Hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith celebra boda de ensueño en España

Univision Famosos

"Hoy, para mí, estar en la ciudad que me vio nacer y crecer y, después de un año de casados por lo civil, unir mi vida en sacramento con Vale, es una fecha que pasará al recuerdo de todos nosotros", dijo el presentador del Noticiero Univision Edición Nocturna a People en Español.

La boda de Elián Zidán fue en la Ciudad de México, su tierra natal.
La boda de Elián Zidán fue en la Ciudad de México, su tierra natal.
Imagen Maity Interiano/Instagram y Borja Voces/Instagram


Valeria también compartió su emoción ante ese medio: "Casarnos en México ha sido un sueño hecho realidad".

"Estar aquí y ver a tantas personas de mi familia que viajaron, y de su familia, es una gran bendición", agregó la novia.

Más bendición aún es su historia de amor y las palabras del querido comunicador parecieron reflejarlo.

Elián Zidán fue llevado al altar por su madre. Valeria González fue acompañada por su padre.
Elián Zidán fue llevado al altar por su madre. Valeria González fue acompañada por su padre.
Imagen Borja Voces/Instagram


" Vale es la respuesta a todas mis oraciones, la mujer que tanto esperé", aseveró, "regresamos a México para celebrar este matrimonio".

La flamante novia agregó "con la voz entrecortada": "Hoy le doy gracias a Dios por regalarme a un esposo como Elián, que no solo ha sido un compañero en mi vida", dijo a People en Español.

La pareja reside actualmente en Florida. Antes de ser parte del Noticiero Univision Edición Nocturna, Elián Zidán fue presentador y reportero en Univision 41 Nueva York.

Relacionados:
Bodas de famososElian ZidanFiestas y CelebracionesParejas de famososAmorFamososCelebridadesTelevisionLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX