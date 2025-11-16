Elián Zidán celebra su boda religiosa en México: "Ha sido un sueño realidad"

Video El periodista Elián Zidán recuerda que de niño soñaba con ser artista, pero su familia no lo dejó

Después de un año de haber unido sus vidas por lo civil, el periodista mexicano Elián Zidán y su colega venezolana Valeria González sellaron este 15 de noviembre su amor ante Dios en una emotiva ceremonia religiosa en Ciudad de México, la tierra natal de él.

Elián Zidán habla sobre su boda en México

PUBLICIDAD

Rodeados de familiares y amigos que viajaron desde distintas partes del mundo, la pareja vivió un momento inolvidable.

"Hoy, para mí, estar en la ciudad que me vio nacer y crecer y, después de un año de casados por lo civil, unir mi vida en sacramento con Vale, es una fecha que pasará al recuerdo de todos nosotros", dijo el presentador del Noticiero Univision Edición Nocturna a People en Español.

La boda de Elián Zidán fue en la Ciudad de México, su tierra natal. Imagen Maity Interiano/Instagram y Borja Voces/Instagram



Valeria también compartió su emoción ante ese medio: "Casarnos en México ha sido un sueño hecho realidad".

"Estar aquí y ver a tantas personas de mi familia que viajaron, y de su familia, es una gran bendición", agregó la novia.

Más bendición aún es su historia de amor y las palabras del querido comunicador parecieron reflejarlo.

Elián Zidán fue llevado al altar por su madre. Valeria González fue acompañada por su padre. Imagen Borja Voces/Instagram



" Vale es la respuesta a todas mis oraciones, la mujer que tanto esperé", aseveró, "regresamos a México para celebrar este matrimonio".

La flamante novia agregó "con la voz entrecortada": "Hoy le doy gracias a Dios por regalarme a un esposo como Elián, que no solo ha sido un compañero en mi vida", dijo a People en Español.