Elián Zidán celebra su boda religiosa en México: "Ha sido un sueño realidad"
Elián Zidán y Valeria González celebraron su unión religiosa en la Ciudad de México, un año después de haberse casado por lo civil y en la tierra natal del querido presentador del Noticiero Univision Edición Nocturna. Ambos vivieron un fin de semana inolvidable rodeados de familiares y amigos que viajaron desde distintas partes del mundo para acompañarlos.
Después de un año de haber unido sus vidas por lo civil, el periodista mexicano Elián Zidán y su colega venezolana Valeria González sellaron este 15 de noviembre su amor ante Dios en una emotiva ceremonia religiosa en Ciudad de México, la tierra natal de él.
Elián Zidán habla sobre su boda en México
Rodeados de familiares y amigos que viajaron desde distintas partes del mundo, la pareja vivió un momento inolvidable.
"Hoy, para mí, estar en la ciudad que me vio nacer y crecer y, después de un año de casados por lo civil, unir mi vida en sacramento con Vale, es una fecha que pasará al recuerdo de todos nosotros", dijo el presentador del Noticiero Univision Edición Nocturna a People en Español.
Valeria también compartió su emoción ante ese medio: "Casarnos en México ha sido un sueño hecho realidad".
"Estar aquí y ver a tantas personas de mi familia que viajaron, y de su familia, es una gran bendición", agregó la novia.
Más bendición aún es su historia de amor y las palabras del querido comunicador parecieron reflejarlo.
" Vale es la respuesta a todas mis oraciones, la mujer que tanto esperé", aseveró, "regresamos a México para celebrar este matrimonio".
La flamante novia agregó "con la voz entrecortada": "Hoy le doy gracias a Dios por regalarme a un esposo como Elián, que no solo ha sido un compañero en mi vida", dijo a People en Español.
La pareja reside actualmente en Florida. Antes de ser parte del Noticiero Univision Edición Nocturna, Elián Zidán fue presentador y reportero en Univision 41 Nueva York.