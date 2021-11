Gracias a su hijo Emilio, Ana Bárbara pudo dar un gran concierto: así fue como la ayudó

Ana Bárbara es orgullosa mamá de cinco hijos: tres de sangre, Emiliano, José María y Jerónimo, y dos que adoptó como suyos, Paula y José Emilio, quienes son producto de la relación que tuvo su exesposo 'El Pirru' con la fallecida actriz Mariana Levy.

Su relación mamá e hijo con su José Emilio inició cuando el pequeño tan sólo tenía 8 meses de nacido, lo cual provocó que el hijo de Mariana Levy considere a Ana Bárbara como su mamá, algo que ha expresado en repetidas ocasiones.

“Tal vez no me pariste y no estuve nueve meses en tu panza, pero eso no es lo que hace una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú lo has hecho con tus hijos de sangre y con los que tú adoptaste”

En el video puedes conocer la emotiva carta que le dedicó José Emilio a Ana Bárbara en el Día de las madres de 2021.

Cargando Video... Hijo de Mariana Levy le agradece a Ana Bárbara por tapar el vacío que dejó la muerte de su mamá



Este profundo lazo que comparten Ana Bárbara y Emilio les permite disfrutar de divertidos y muy bonitos momentos juntos como los que recientemente compartió Ana Bárbara en sus historias de Instagram.

José Emilio ayudó a su mamá en uno de sus conciertos



El lunes 8 de noviembre de 2021, Emilio acompañó a su mamá a uno de sus conciertos. En este evento, Ana Bárbara mostró como el joven de 17 años la ayuda a prepararse para brillar en el escenario.

En un video publicado en las historias de Instagram de la cantante, José Emilio ayudó a su mamá a estirar y calentar sus articulaciones previo al inicio del concierto. ¿Cómo? Sosteniendo una de las piernas de Ana Bárbara en alto, a la altura de su cabeza, acción que también demostró la gran flexibilidad de La reina grupera.



Además de ayudarla en ‘backstage’ y catalogar este momento como "locuras de mi madre", Emilio también fue parte del público que la ovacionó durante su tiempo en el escenario. El joven publicó en sus stories un breve fragmento del concierto de su mamá al que acompañó con el mensaje: “Te amo madre. Qué orgulloso me siento.”

Al día siguiente, Ana Bárbara dedicó unos minutos para agradecerle a su hijo por ayudarla con sus vestuarios y acompañarla a sus shows.

Ante estas palabras, el “pedazo de su vida”, como se refirió a su hijo José Emilio, se levantó del sillón y se acercó a su mamá para abrazarla y dedicarle una serie de besos.

Además, cuando la cantante le preguntó si iba estar todo el día con ella, su hijo no dudó en contestar que sí e incluso prometió que más días. “Sí, y mañana y todo el tiempo”, expres´ó.



Con esta muestra de cariño, Ana Bárbara y José Emilio demuestran una vez más lo mucho que se quieren.

En el video puedes ver como Ana Bárbara mostró cuánto ama a su 'gordo' José Emilio con una “imagen… única” junto a él.