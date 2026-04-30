Canelo Alvarez

‘El Canelo’ dice que “el pobre va a ser siempre pobre porque quiere” y causa polémica

El boxeador es objeto de señalamientos debido a sus palabras mientras hablaba de su faceta como empresario.

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Saúl ‘El Canelo’ Álvarez está envuelto en la polémica, nuevamente, debido a una reciente declaración que realizó mientras hablaba de su faceta como empresario.

Durante su participación en el podcast ‘Cracks’, de Oso Trava, el boxeador hizo una afirmación que actualmente está generando debate.

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“Lo principal en todo esto es estar consciente y ser directo con tu persona, no hay dinero que no se acabe. Y yo siempre he dicho, el pobre va a ser siempre pobre porque quiere”, dijo.

Él explicó que con dicha frase se refiere a que “si no tienes la capacidad de pensar así” ni “una educación sobre el dinero, siempre vas a ser pobre”.

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“Tú ahorita dale 10 millones de dólares a una persona que no tiene ni un cinco... y él se va a gastar 15 millones, va a volver a lo mismo”, ejemplificó.

“Va a tener a lo mejor sí, su casa, carros, y esto y todo, se va a gastar 15 millones, ya no tiene sus 10 millones. Pero ahora, súmale que tiene que mantener esa casa que se compró y que va a querer seguir viviendo un estilo de vida como cuando le dieron los 10 millones de dólares”, agregó.

El pugilista indicó que, entonces, debes de “tener una relación con eso de ser objetivo y ser realista con lo que estás haciendo”.

‘El Canelo’ protagoniza controversia

De acuerdo con ViveUSA.mx, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez “ha levantado la indignación entre sus seguidores y usuarios de Internet” por sus palabras.

El medio destaca que, “después de que se hicieran virales sus comentarios”, las personas no tardaron en criticarlo, “señalando que habla desde su ‘privilegio’” y la “‘suerte’ que tuvo de haberse convertido en un boxeador de clase mundial, con uno de los sueldos más altos”.

Incluso el periodista David Faitelson se sumó públicamente a los señalamientos contra el deportista, quien presume su lujosa vida en redes.

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“Como filósofo y economista, ‘El Canelo’ es muy buen boxeador…”, escribió en un mensaje de X durante la madrugada de este 30 de abril.

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