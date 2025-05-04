Pelea del Canelo: Luis R. Conriquez le canta, Majo interpreta el himno y su hija cautiva como princesa

Video Hija mayor del ‘Canelo’ se lleva al novio a la pelea de su papá: así se dejó ver el yerno del boxeador

Saúl 'Canelo' Álvarez sumó su victoria número 63 al ganarle al cubano William Scull. Familiares y amigos que lo acompañaron en Arabia Saudita celebraron en grande.

Luis R. Conriquez le cantó al Canelo

El boxeador mexicano salió de los vestidores en compañía del cantante Luis R. Conríquez, quien caminó a su lado interpretando una canción que plasma el orgullo de ser mexicano.

El intérprete sorprendió al dejar de lado los corridos tumbados para incursionar en el género del rap y, de acuerdo con Infobae, la canción fue un estreno mundial, por lo cual se desconoce el nombre del tema.

"Mexicano soy, llevo en alto mi bandera, que rifa donde quiera. La frente en alto a donde voy", es un fragmento de la letra.

Este es el segundo año consecutivo que Luis R. Conriquez canta junto al Canelo. En 2024 el cantante lanzó el tema 'Martes 13' en honor al 'Canelo' Álvarez, canción que interpretó en la pelea contra Jaime Munguía.

Saúl 'Canelo' Álvarez camina rumbo al ring acompañado por Luis R. Conriquez. Imagen AP

Majo Aguilar, ¿cantó el himno nacional perfecto?

La sobrina de Pepe Aguilar fue la encargada de interpretar el símbolo patrio mexicano.

Subió al ring enfundada en un traje de mariachi negro con el pelo recogido y maquillaje natural, mostrando una apariencia elegante y sobria.

En esta ocasión, la exponente de música ranchera cantó el himno a capella y, al parecer, no cometió ningún error.

El himno nacional interpretado por Majo Aguilar para la pelea de Canelo Alvarez está noche#boxing #Canelo pic.twitter.com/tO2cXe5xpZ — ▒­░⡷⠂「Ⱥłvaɍø」 ⠐⢾░▒ ✪ (@bytederezzed) May 4, 2025

Hija menor del Canelo se convirtió en princesa

Saúl Álvarez fue acompañado por tres de sus cuatro hijos, Emily, Adiel y María Fernanda, ésta última asistió al evento vestida como princesa saudita.

Su atuendo en tono aqua y pedrería dorada hizo juego con la tiara que traía puesta en la cabeza, acaparando la mirada de los presentes.