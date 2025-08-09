¡'Canelo' Álvarez se convierte en padre por quinta vez! Ya nació Eva Victoria
El famoso boxeador mexicano dio la feliz noticia con tiernas fotografías en las que aparece junto a su esposa, Fernanda Gómez, y la pequeña Eva Victoria.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Saúl 'Canelo' Álvarez y su esposa Fernanda Gómez se convirtieron nuevamente en padres con el nacimiento de Eva Victoria, quien nació este 8 de agosto.
El famoso boxeador fue quien compartió la feliz noticia a través de las redes sociales con dos fotografías en Instagram.
En una primera publicación el pugilista mostró una tierna imagen junto a Fernanda y la niña a la que agregó: "Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda. Bienvenida Eva Victoria".
En una segunda imagen compartida en sus historia dejó ver a Fernanda con la bebé recostada en ella: "Ya llegó mi Eva", escribió.
Eva Victoria es la segunda hija en común de 'Canelo' y Fernanda Gómez, quienes también procrearon a María Fernanda. Sin embargo, el pugilista es padre de otros tres hijos: Emily Cinnamon, Mía Ener, Saúl Adiel a quienes tuvo en relaciones diferentes.
La pareja anunció el embarazo el 27 de abril con una ecografía y un pastel en forma de corazón mientras estaban en Arabia Saudita.
El 7 de julio celebraron el 'baby shower' en un jardín decorado en tonos rosados, donde revelaron el nombre de la bebé.
El nacimiento de Eva Victoria ocurre justo antes del enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas.
"Este momento familiar marca una pausa personal antes de volver al gimnasio y afinar los últimos detalles de su preparación", señaló en sus redes previo al nacimiento de la pequeña.