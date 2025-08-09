¡'Canelo' Álvarez se convierte en padre por quinta vez! Ya nació Eva Victoria

Video ‘Canelo’ y su esposa revelan nombre de su bebé durante ‘baby shower’: así fue la celebración

Saúl 'Canelo' Álvarez y su esposa Fernanda Gómez se convirtieron nuevamente en padres con el nacimiento de Eva Victoria, quien nació este 8 de agosto.

El famoso boxeador fue quien compartió la feliz noticia a través de las redes sociales con dos fotografías en Instagram.

En una primera publicación el pugilista mostró una tierna imagen junto a Fernanda y la niña a la que agregó: "Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda. Bienvenida Eva Victoria".

En una segunda imagen compartida en sus historia dejó ver a Fernanda con la bebé recostada en ella: "Ya llegó mi Eva", escribió.

Eva Victoria es la segunda hija de Saúl 'Canelo' Álvarez y su Esposa Fernanda Gómez; el boxeador tiene tres hijos más de otras relaciones. Imagen Saúl 'Canelo' Álvarez/Instagram

Eva Victoria es la segunda hija en común de 'Canelo' y Fernanda Gómez, quienes también procrearon a María Fernanda. Sin embargo, el pugilista es padre de otros tres hijos: Emily Cinnamon, Mía Ener, Saúl Adiel a quienes tuvo en relaciones diferentes.

La pareja anunció el embarazo el 27 de abril con una ecografía y un pastel en forma de corazón mientras estaban en Arabia Saudita.

El 7 de julio celebraron el 'baby shower' en un jardín decorado en tonos rosados, donde revelaron el nombre de la bebé.

Así dieron a conocer el embarazo y meses después el 'baby shower'. Imagen Fernanda Gómez/Instagram

El nacimiento de Eva Victoria ocurre justo antes del enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas.