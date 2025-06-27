Esposa de ‘Canelo’ Álvarez muestra su pancita de embarazo en medio del desierto: así luce
Fernanda Gómez compartió fotografías de sus vacaciones en el Medio Oriente. La esposa del boxeador mexicano se encuentra embarazada de su segunda hija.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Fernanda Gómez, esposa de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, presumió su segundo embarazo en el Medio Oriente.
La ‘influencer’ utilizó su cuenta de Instagram para compartir más fotografías de sus vacaciones en Arabia Saudita, destino que visitó junto a su hija mayor, María Fernanda, y el boxeador mexicano.
“Foticos que me faltaron de subir”, escribió al pie de su publicación este 26 de junio.
Aunque en la mayoría de las imágenes aparece junto a su hija mayor, Fernanda Gómez llamó la atención por presumir su ‘baby bump’ en el desierto.
Para esta sesión fotográfica, la esposa de ‘Canelo’ Álvarez echó mano de la belleza natural del lugar. Incluso, tanto ella como su hija posaron junto a un camello para el recuerdo de sus vacaciones.
De acuerdo con la misma publicación de Fernanda Gómez, las fotografías que compartió no son recientes, pues corresponden al mes de mayo, fecha en que Saúl ‘Canelo’ Álvarez peleó contra William Scull en Arabia Saudita.
‘Canelo’ Álvarez será papá de una niña
El 27 de abril, ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez anunciaron que se convertirían en papás por segunda ocasión.
La noticia llegó a través de varias fotografías en las que resalta la pancita de embarazo de la empresaria, pero también la presencia de un diminuto pastel con el que revelaron que serían papás de una niña.
“Les tenemos una noticia. Nuestra familia crece con nuestra segunda hija”, escribió ella. “Te esperamos con mucho amor. Mi beba tendrá una compañera de vida. Te amo mucho 'Canelo'. Gracias Dios”, sentenció.
La pareja no compartió de manera inmediata si ya tienen el nombre de la bebé ni tampoco cuántos meses de gestación tiene Fernanda Gómez.