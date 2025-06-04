¿’El Canelo’ en problemas?: señalan a su familia por presunta venta de auto robado a Luis R. Conriquez

Video La esposa del ‘Canelo’ le regala a su hijastra Emily un carro de más de 56 mil dólares: así la sorprendió

La familia de Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrentaría problemas legales por la presunta venta de un auto robado al cantante Luis R. Conriquez.

El jueves 29 de mayo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco realizó un fuerte operativo en la agencia de autos ‘Álvarez Exotics’, propiedad de Víctor Álvarez, hermano del famoso boxeador mexicano.

De acuerdo LatinUs y Proceso, el lugar habriá sido inspeccionado minuciosamente por agentes de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada y la Unidad de Investigación en Robo de Vehículos, “sin encontrar evidencia que relacione al negocio con actividades ilícitas hasta el momento”.

El cateo se derivaría de una denuncia por la presunta venta ilegal de un vehículo Rolls Royce, supuestamente robado en la ciudad de Arizona y posteriormente, trasladado a Guadalajara, México, donde, aparentemente, el automóvil habría sido comprado por el cantante Luis R. Conriquez.

¿Por qué señalan a familia de ‘Canelo’ Álvarez de presunto robo?

En enero de 2025, la cuenta de YouTube VINwiki publicó el testimonio de un hombre que había denunciado que su auto Rolls Royce había sido robado en julio de 2024 cuando contrató un servicio para transportar su vehículo.

El hombre denunció haber sido víctima de una estafa conocida como doble interminación "Central Dispatch”. Según su testimonio, el vehículo originalmente sería trasladado por la empresa Ailer Transportation LLCd desde Arizona a Atlanta. Sin embargo. Deep South Freight Logistics habría cambiado la información de envío en supuesta complicidad en la primera empresa.

Tras realizar sus propias investigaciones, el propietario del auto habría descubierto que, supuestamente, el Rolls Royce estuvo en una agencia en Los Ángeles, ubicada en Van Nuys Boulevard, y luego en Álvarez Exotics, quien finalmente lo vendió a un nuevo comprador. Este comprador sería el cantante Luis R. Conriquez, quien desde finales de 2024 publica fotos del aparenet vehículo en sus redes sociales.

“Publiqué en todas partes fotos del coche robado y del interior, porque el interior es realmente fácil de reconocer: los techos perforados en forma de estrella son únicos. Ningún techo es igual a otro, son como una huella dactilar. Es blanco ártico, con costuras rojas; las 'R' son rojas y los asientos tienen paneles negros, ¿verdad? No he visto muchos así, quizás tres o cuatro en total”, mencionó al canal, donde también aseguró haberse puesto en contacto con la agencia de autos de la familia de 'Canelo' Álvarez.

Así presumiría Luis R. Conriquez que es dueño de un Rolls Royce. Imagen Luis R. Conriquez / Instagram



"Y dicen: ‘Oh, bueno, sí, lo compramos a alguien y ya está vendido. Ya no está en el lote’. Y yo les digo: ‘Bueno, ese coche está robado. Estoy seguro de que le cambiaron el número de VIN, pero si conectas un escáner al ordenador, verás que muestra el VIN real'", detalló, especificando que, aunque intentó contactar con un abogado de 'Canelo' Álvarez "no obtuvo cooperación".