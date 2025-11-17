Hijos de Canelo Álvarez sorprenden al aparecer abrazados a Eva Victoria, su nueva hermanita

Video ‘Canelo’ sorprende abrazado con el novio de su hija en la espectacular fiesta de ‘cumple’ de ella

María Fernanda y Saúl Adiel, hijos menores de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sorprendieron al aparecer abrazados a Eva Victoria, su nueva y recién nacida hermanita.

El pugilista mexicano compartió a través de sus historias de Instagram una fotografía de sus pequeños junto a la bebé, quien llegó al mundo el 8 de agosto pasado.

PUBLICIDAD

Aunque el campeón mundial del boxeo cubrió el rosto de Eva Victoria con un corazón, la fotografía enterneció a sus seguidos por la evidente complicidad que emanan María Fernanda y Saúl Adiel.

Así presumió 'Canelo' Álvarez a sus tres hijos menores. Imagen Canelo / Instagram

El nacimiento de Victoria

El 8 de agosto de 2025, Saúl 'Canelo' Álvarez informó el nacimiento de Eva Victoria, su segunda hija en común con Fernanda Gómez.

A través de sus historias de Instagram, el pugilista mostró una tierna imagen junto a Fernanda y la niña a la que agregó: "Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda. Bienvenida Eva Victoria".

¿Cuántos hijos tiene el 'Canelo' Álvarez?

Como fruto de su matrimonio con Fernanda Gómez, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es padre de Eva Victoria y María Fernanda.

Además de las pequeñas, el boxeador mexicano es papá Emily Cinnamon, su primogénita, y fruto de su relación con Karen Beltrán.

Mía Ener es otra de sus hijas y es producto de su pasada relación con Valeria Quiroz.