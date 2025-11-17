Hijos de Canelo Álvarez sorprenden al aparecer abrazados a Eva Victoria, su nueva hermanita
Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Fernanda Gómez se convirtieron en padres nuevamente con el nacimiento de Eva Victoria, quien llegó al mundo el 8 de agosto pasado.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
María Fernanda y Saúl Adiel, hijos menores de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sorprendieron al aparecer abrazados a Eva Victoria, su nueva y recién nacida hermanita.
El pugilista mexicano compartió a través de sus historias de Instagram una fotografía de sus pequeños junto a la bebé, quien llegó al mundo el 8 de agosto pasado.
Aunque el campeón mundial del boxeo cubrió el rosto de Eva Victoria con un corazón, la fotografía enterneció a sus seguidos por la evidente complicidad que emanan María Fernanda y Saúl Adiel.
El nacimiento de Victoria
El 8 de agosto de 2025, Saúl 'Canelo' Álvarez informó el nacimiento de Eva Victoria, su segunda hija en común con Fernanda Gómez.
A través de sus historias de Instagram, el pugilista mostró una tierna imagen junto a Fernanda y la niña a la que agregó: "Eres demasiado valiente y súper fuerte mi amor Fernanda. Bienvenida Eva Victoria".
¿Cuántos hijos tiene el 'Canelo' Álvarez?
Como fruto de su matrimonio con Fernanda Gómez, Saúl ‘Canelo’ Álvarez es padre de Eva Victoria y María Fernanda.
Además de las pequeñas, el boxeador mexicano es papá Emily Cinnamon, su primogénita, y fruto de su relación con Karen Beltrán.
Mía Ener es otra de sus hijas y es producto de su pasada relación con Valeria Quiroz.
Mientras que Saúl Adiel, su único hijo varón, llegó al mundo de su relación con Nelda Sepúlveda.