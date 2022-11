Famosos que han practicado el celibato: uno lleva 15 años sin tener relaciones

Hay famosos que sorprenden a sus fans al revelar que mantienen relaciones abiertas, pero, en el caso de los que enlistamos a continuación, sucede todo lo opuesto: han evitado tener intimidad con otras personas por múltiples razones.

Famosos que han practicado el celibato

Eduardo Verástegui

¿Recuerdas al guapo actor de telenovelas de los 90? Pues dejó la fama por dedicarse de lleno a la religión que profesa. Esto significó, entre otras cosas, dejar de mantener relaciones sexuales, algo en lo que se ha mantenido firme por años, según ha asegurado en varias ocasiones.

En diciembre del 2019, por ejemplo, afirmó a ‘Ventaneando’ que llevaba más de 15 años practicando la abstinencia.

“Para mí ha sido una bendición, ha sido una disciplina increíble, muchas cosas dentro de mí se han despertado, te podría escribir un libro de los beneficios que yo he vivido”.

“Muchas veces me decían ‘oye, Eduardo, pero es que esto no es sano, la castidad no es sana porque el sexo es una necesidad física’ y no es una necesidad física, ahí sí nos equivocamos (...) Yo no he conocido jamás a alguien que haya muerto por la abstinencia”, añadió.



El actor de ‘Soñadoras’ (que puedes ver gratis en ViX) no planea intimar con nadie más que con su esposa, cuando la encuentre.

Jessica Cediel

La colombiana se volvió cristiana luego de los problemas de salud que le provocaron las inyecciones de biopolímeros en el 2020.

Este cambio en su vida también afectó sus relaciones de parejas, pues también decidió practicar el celibato. En octubre de ese año, comentó a Chiqui Delgado que llevaba un año sin tener relaciones sexuales y que planeaba mantenerse así “hasta que llegue el indicado o, por lo menos, hasta que me aguante y me dure”.

Sobre las razones que la llevaron a tomar esta decisión, aseguró:

“Es como muy personal. Por lo menos yo, en la religión cristiana se dice que uno debe tener sexo hasta después del matrimonio”.



En abril del 2021 comentó en su cuenta de Instagram que no había roto su castidad.

Orlando Bloom

En marzo del 2020, el actor de ‘The Good Doctor’ (película que puedes ver gratis en ViX) reveló en entrevista con The Sunday Times que su constante deseo sexual ya estaba afectando sus relaciones con mujeres, al punto tal de que no podía pensar en mantener solo una amistad.

Al escuchar esta situación, su amigo Laird Hamilton le sugirió pasar 6 en completa castidad. Su decisión fue de lo más acertada, pues aseguró que:

“Estaba disfrutando mucho de la forma en que me relacionaba con las mujeres, y con el lado femenino dentro de mí. Sé que eso suena loco”.



Incluso, admitió que en un inicio, planteó su celibato solo por 3 meses, pero, al notar lo cómodo que se sentía con ella, la extendió.

Drew Barrymore

A mediados de septiembre del 2022, la actriz de Hollywood reveló en su programa de televisión que podía pasar “años” sin tener relaciones. Y no lo decía a la ligera o metafóricamente.

Casi un mes después, en octubre del 2022, confesó en su blog que desde su divorcio en el 2016 de Will Kopelman en el 2016 no ha intimado con nadie.

En esa entrada, explicó que, tener nuevas relaciones no ha sido una “prioridad” desde que se convirtió en madre soltera, pues se ha enfocado en atravesar el “duelo por la pérdida de la familia nuclear” que quería darle a sus hijas, así como encontrar una dinámica que funcionara para su familia.

Terry Crews

Algo que quizá no todos los fans del actor sepan es que, durante un tiempo, fue adicto a la pornografía. Él mismo lo confesó a través de un video en su cuenta de Facebook en febrero del 2016.

Si bien no habló de su consumo excesivo con ninguno de sus seres queridos, su esposa, Rebecca King-Crews, se dio cuenta de que algo andaba mal con él y amenazó con abandonarlo si no había un cambio en su actitud.

Fue en ese momento que entró a rehabilitación y una de las indicaciones que recibió fue no tener relaciones sexuales por 90 días (3 meses). Aunque la pareja rompió su voto a los 75 días, al año siguiente lo volvieron a intentar y cumplieron con el periodo establecido, aseguró el actor en abril del 2019 a la revista Men's Health.

Justin Bieber

El cantante de ‘Baby’ confesó en entrevista con la revista Vogue (publicada en febrero del 2019) que tuvo un “problema legítimo con el sexo” en el pasado. Esto, sumado a su fe cristiana, lo llevó a practicar la castidad por casi un año antes de casarse con Hailey Bieber.

“Creo que el sexo puede causar mucho dolor. A veces las personas tienen sexo porque no se sienten lo suficientemente bien, porque les falta autoestima. (...) Quise rededicarme a Dios de esa manera porque realmente sentí que era mejor para mi alma”.



Tras su matrimonio con la modelo, no se sabe que haya vuelto a esta práctica.

Kevin Jonas

Cuando los Jonas Brothers saltaron a la fama a inicios de los 2000, dieron mucho de qué hablar por usar anillos de castidad, que significaban que iban a esperar hasta el matrimonio para tener relaciones. Joe Jonas reveló en el 2013 que había perdido su virginidad antes de casarse, pero quien sí cumplió con su promesa fue el mayor de los hermanos.

No obstante, en el 2011 aseguró en una conferencia de prensa que su espera no había valido la pena:

“Para ser honesto, el sexo no valió la pena la espera. Después de hacerlo, estaba como, ‘¿eso es todo?”, de acuerdo con declaraciones recogidas por Cosmopolitan.



¿Qué opinas de las decisiones de estos famosos de practicar el celibato?