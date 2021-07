Eduardo Santamarina destapa el secreto para mantener su matrimonio con Mayrín Villanueva

Recientemente, Erika Buenfil también reavivó el recuerdo de la relación que tuvo con el actor en 1996, cuando protagonizaron el melodrama ‘Marisol’. “Sí, yo sí me enamoré de los protagonistas, no de todos. Con Santamarina sí, pero fue muy cortito, fue también como un flechazo y tan tan. No fue toda la novela, fueron unas semanas, fue muy corto”, expreso la ‘Reina de TikTok’ en entrevista con Yordi Rosado.