A Eduardo Capetillo le habría gustado darle sus ojos a su hijo cuando “no podía ver”
El cantante se sinceró sobre lo difícil que fue la operación a la que tuvo que someterse Eduardo Capetillo Gaytán cuando era chiquito. “No entendías qué pasaba y no podías ver”. No te pierdas Juego de Voces todos los domingos a las 7P/6C por Univision.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
En el tercer programa de Juego de Voces, que se transmite todos los domingos a las 7P/6C por Univision, Eduardo Capetillo y su hijo, Eduardo Capetillo Gaytán, experimentaron uno de los momentos más conmovedores.
Durante el segmento denominado ‘Momento Angelical’, el exintegrante de Timbiriche r ememoró uno de los desafíos más difíciles que enfrentó cuando su primogénito “no podía ver”.
“Nunca pude, pero me hubiera gustado darte mis ojos”, comenzó el intérprete de ‘La mujer que no soñé’. “Estabas muy chiquito cuando te operaron de tus ojitos. No entendías qué pasaba porque estabas muy chiquito y no podías ver”, añadió.
Sin entrar en detalles sobre el problema visual que afectó a Eduardo Capetillo Gaytán en su infancia, el esposo de Biby Gaytán afirmó que ofreció su propia vista a cambio de la salud de su hijo.
“Tenías unos parchecitos en los ojos y yo decía ‘Dios mío, quítamelos a mí, yo ya vi lo que tenía que ver y dáselos a él’. Me hubiera gustado darte mis ojos”, subrayó.
Eduardo Capetillo pide perdón a su hijo entre lágrimas
En un gesto de profunda emoción, Eduardo Capetillo aprovechó la dinámica para pedir perdón a su hijo. Reveló que hubo un tiempo en el que las adicciones lo alejaron de su familia.
“Quiero pedirte perdón por tantas ausencias. No hay nada peor que estar sin estar. Las adicciones a mí me rebasaron en su momento”, mencionó entre lágrimas.
“Las sustancias lo que hacían era que me ayudaban a no sentir y derivado a eso es que estaba ausente. El tiempo no lo puedo recuperar”, añadió.
La reacción de Eduardo Capetillo Gaytán
En respuesta a esta confesión, el vástago del artista le aseguró a su padre que no había nada que perdonar. Incluso, señaló: “Yo creo que no estaría ni cercano a donde estoy hoy en día, siendo quien soy si no fuera por ti”, sellando aquel momento con un abrazo. “Que nunca se te olvide que te amo más que a mi vida”, concluyó Eduardo Capetillo.