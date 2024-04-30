Eduardo Capetillo

A Eduardo Capetillo le habría gustado darle sus ojos a su hijo cuando “no podía ver”

El cantante se sinceró sobre lo difícil que fue la operación a la que tuvo que someterse Eduardo Capetillo Gaytán cuando era chiquito. “No entendías qué pasaba y no podías ver”. No te pierdas Juego de Voces todos los domingos a las 7P/6C por Univision.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.

En el tercer programa de Juego de Voces, que se transmite todos los domingos a las 7P/6C por Univision, Eduardo Capetillo y su hijo, Eduardo Capetillo Gaytán, experimentaron uno de los momentos más conmovedores.

PUBLICIDAD

Durante el segmento denominado ‘Momento Angelical’, el exintegrante de Timbiriche r ememoró uno de los desafíos más difíciles que enfrentó cuando su primogénito “no podía ver”.

“Nunca pude, pero me hubiera gustado darte mis ojos”, comenzó el intérprete de ‘La mujer que no soñé’. “Estabas muy chiquito cuando te operaron de tus ojitos. No entendías qué pasaba porque estabas muy chiquito y no podías ver”, añadió.

Sin entrar en detalles sobre el problema visual que afectó a Eduardo Capetillo Gaytán en su infancia, el esposo de Biby Gaytán afirmó que ofreció su propia vista a cambio de la salud de su hijo.

Más sobre Eduardo Capetillo

Biby Gaytán se presume sonriente con Eduardo Capetillo tras rumores de separación
2 mins

Biby Gaytán se presume sonriente con Eduardo Capetillo tras rumores de separación

Univision Famosos
Ale Capetillo responde “dónde quedó” su mamá Biby Gaytán tras rumores de separación de Eduardo Capetillo
0:58

Ale Capetillo responde “dónde quedó” su mamá Biby Gaytán tras rumores de separación de Eduardo Capetillo

Univision Famosos
Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela
1:00

Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo es cuestionado sobre supuesta separación de ellos: esto revela

Univision Famosos
Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habla sobre la supuesta separación de sus padres
2 mins

Hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habla sobre la supuesta separación de sus padres

Univision Famosos
¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a punto del divorcio?: reportan que “ya no estarían viviendo juntos”
1 mins

¿Biby Gaytán y Eduardo Capetillo a punto del divorcio?: reportan que “ya no estarían viviendo juntos”

Univision Famosos
'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'
2 mins

'Ale' Capetillo deslumbra con 3 vestidos de novia en su boda: así fueron cada uno de sus 'looks'

Univision Famosos
El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida
2 mins

El 'look' de Biby Gaytán en la boda de su hija 'Ale' Capetillo: así fue vestida

Univision Famosos
Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebran su boda religiosa cobijados por un romántico atardecer
0:46

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry celebran su boda religiosa cobijados por un romántico atardecer

Univision Famosos
El vestido de ‘Ale’ Capetillo y más detalles de la preboda: Biby y Eduardo no dejaron de bailar
0:59

El vestido de ‘Ale’ Capetillo y más detalles de la preboda: Biby y Eduardo no dejaron de bailar

Univision Famosos
La preboda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry: los looks, tacos, música, baile y más
2 mins

La preboda de Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry: los looks, tacos, música, baile y más

Univision Famosos

“Tenías unos parchecitos en los ojos y yo decía ‘Dios mío, quítamelos a mí, yo ya vi lo que tenía que ver y dáselos a él’. Me hubiera gustado darte mis ojos”, subrayó.

Eduardo Capetillo pide perdón a su hijo entre lágrimas

En un gesto de profunda emoción, Eduardo Capetillo aprovechó la dinámica para pedir perdón a su hijo. Reveló que hubo un tiempo en el que las adicciones lo alejaron de su familia.

“Quiero pedirte perdón por tantas ausencias. No hay nada peor que estar sin estar. Las adicciones a mí me rebasaron en su momento”, mencionó entre lágrimas.

Eduardo Jr. es el hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.
Eduardo Jr. es el hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán.
Imagen Mezcalent


“Las sustancias lo que hacían era que me ayudaban a no sentir y derivado a eso es que estaba ausente. El tiempo no lo puedo recuperar”, añadió.

La reacción de Eduardo Capetillo Gaytán

En respuesta a esta confesión, el vástago del artista le aseguró a su padre que no había nada que perdonar. Incluso, señaló: “Yo creo que no estaría ni cercano a donde estoy hoy en día, siendo quien soy si no fuera por ti”, sellando aquel momento con un abrazo. “Que nunca se te olvide que te amo más que a mi vida”, concluyó Eduardo Capetillo.


Relacionados:
Eduardo CapetilloEduardo Capetillo Jr.Biby GaytánHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD