La transformación de Eduardo Capetillo Gaytán: el heredero al trono del cantante

El 17 de agosto de 1994, nació Eduardo Capetillo Gaytán, hijo del matrimonio entre el cantante, Eduardo Capetillo y la actriz, Biby Gaytán.

A pesar de que los exintegrantes de Timbiriche mantuvieron a su hijo mayor alejado del mundo del espectáculo, ocasionalmente se dejaban ver públicamente con él ante la prensa. Sin embargo, fue en 2013 cuando Eduardo Capetillo Gaytán abrió las puertas de su vida en redes sociales.

Eduardo Capetillo Gaytán es el hijo mayor de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán. Imagen Eduardo Capetillo / Instagram



Desde entonces, su parecido físico con Eduardo Capetillo comenzó a llamar la atención, llegando a ser descritos como “gotas de agua” en varias ocasiones.

A la izquierda como se veía en 2014 y a la derecha en 2018. Imagen Eduardo Capetillo Gaytán / Instagram



En Instagram, el participante de ‘Juego de Voces’ mostró su interés por el motocross, la equitación, el golf, la práctica de tiro y la música. En relación a esta última, el joven reveló sus intenciones de incursionar en ella en 2021.

De la música a la actuación: la transformación de Eduardo Capetillo Gaytán

Aunque contaba con el apoyo de sus padres para su incursión en la música, Eduardo Capetillo Gaytán obtuvo su primera oportunidad en la actuación en 2022, participando en la serie ‘Donde hubo fuego’.

Así fue su debut en la actuación. Imagen Eduardo Capetillo Gaytán / Instagram



En esta historia, compartió créditos con su padre al dar vida al personaje de ‘Ricardo Azua’, interpretado previamente por su padre en una etapa más joven.

En 2023, se unió al elenco de un reality de comida, estando cerca de llegar a la final. Luego, en 2024, se sumó al elenco de ‘Juego de Voces’, demostrando que puede ser un digno heredero del talento de su padre. Eduardo Capetillo, quien en la década de los noventa se consagró como un exitoso cantante en Timbiriche y posteriormente como galán de telenovelas en historias como ‘Alcanzar una estrella’, ‘Baila conmigo’, ‘Marimar’ (que puedes ver en ViX), ‘Camila’, ‘Soy tu dueña’, ‘Gloria Trevi: ellas son yo’, entre otras.