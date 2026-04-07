Famosos Actor de ‘La Oficina’ revela que su mamá ya no podía valerse por sí misma: no podrá estar en su funeral Edgar Villa, quien interpreta a ‘Aniv Rubio’ en la popular serie, reveló que su madre, la señora Ana María Enciso Bernal, estaba enferma antes de morir, la noche del 5 de abril a los 78 años. Él, además, compartió por qué no podrá estar presente en su último adiós.



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Edgar Villa, actor de ‘La Oficina’, compartió, en medio de su duelo, detalles de la muerte de su madre, la señora Ana María Enciso Bernal.

El también comediante publicó en su cuenta de Instagram un clip en el que aparece frente a la cámara hablando del deceso de su progenitora, ocurrido a las 21:00 horas (tiempo de México) del 5 de abril.

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“El domingo falleció mi mamá, después de 78 años y de dos meses de estar muy grave, muy enferma, no lo logramos; nos ganó su enfermedad”, dijo.

El intérprete no especificó cuál era el padecimiento que afectaba a doña Ana, pero sí detalló que ella “no se podía valer por sí misma”, por lo que su esposa, Magy Jiménez, era quien la cuidaba y curaba.

Villa compartió que ella llegó a enterarse del éxito que ha tenido la serie, en la que él da vida a ‘Aniv Rubio’, hecho que la enorgulleció.

“Se fue muy contenta por eso. Se fue, y perdón que lo diga en comedia, pero no sé verlo de otra forma, con esa sensación de: ‘Ese hijo de perra lo logró’, y eso me hace muy feliz”, indicó.

Edgar Villa no podrá estar en el funeral de su mamá

En esta misma oportunidad, Edgar Villa confirmó, como había trascendido, que no podrá estar presente en el funeral de su madre.

Él explicó que es debido a cuestiones de trabajo que se perderá el último adiós a la señora Ana: “Tenía programado un viaje a Colombia a las 8 de la mañana y venir a llamado”.

“No voy a estar para despedirla físicamente. Dejé toda mi ayuda para que la pudieran despedir allá [en México]. Hoy será la cremación de mi madre, ayer la estuvo velando mi familia”, puntualizó.

El agradecimiento de Edgar Villa a su mamá

Previamente, el 6 de abril, Edgar Villa dio a conocer que su mamá había muerto con un mensaje en el que le dedicó conmovedoras palabras.

“Te despido celebrando tu vida, agradecido por todo el amor y con la satisfacción [de] que te vas sabiendo que después de tanto esfuerzo, lo logramos”, escribió.