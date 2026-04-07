Famosos

Actor de ‘La Oficina’ revela que su mamá ya no podía valerse por sí misma: no podrá estar en su funeral

Edgar Villa, quien interpreta a ‘Aniv Rubio’ en la popular serie, reveló que su madre, la señora Ana María Enciso Bernal, estaba enferma antes de morir, la noche del 5 de abril a los 78 años. Él, además, compartió por qué no podrá estar presente en su último adiós.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Muere la mamá de Eugenia Cauduro: luchó contra el cáncer por más de 10 años

Edgar Villa, actor de ‘La Oficina’, compartió, en medio de su duelo, detalles de la muerte de su madre, la señora Ana María Enciso Bernal.

El también comediante publicó en su cuenta de Instagram un clip en el que aparece frente a la cámara hablando del deceso de su progenitora, ocurrido a las 21:00 horas (tiempo de México) del 5 de abril.

PUBLICIDAD

“El domingo falleció mi mamá, después de 78 años y de dos meses de estar muy grave, muy enferma, no lo logramos; nos ganó su enfermedad”, dijo.

El intérprete no especificó cuál era el padecimiento que afectaba a doña Ana, pero sí detalló que ella “no se podía valer por sí misma”, por lo que su esposa, Magy Jiménez, era quien la cuidaba y curaba.

Más sobre Famosos

Violeta Isfel vivió complicados momentos y sacó adelante a su hijo sola: su ex “jamás le un peso” para su hijo
3:18

Violeta Isfel vivió complicados momentos y sacó adelante a su hijo sola: su ex “jamás le un peso” para su hijo

Univision Famosos
¿Hija de La Venenosa está en situación delicada? La presentadora aclara su estado
0:55

¿Hija de La Venenosa está en situación delicada? La presentadora aclara su estado

Univision Famosos
Karyme Lozano pasa por difícil momento: uno de sus hijos adoptivos ya no vive con ella tras divorcio
2 mins

Karyme Lozano pasa por difícil momento: uno de sus hijos adoptivos ya no vive con ella tras divorcio

Univision Famosos
Fan de Nodal rompe el silencio tras cantar con él y ser comparada con Ángela Aguilar: ¿le reclamó?
0:54

Fan de Nodal rompe el silencio tras cantar con él y ser comparada con Ángela Aguilar: ¿le reclamó?

Univision Famosos
Julión Álvarez reaparece con su bebé recién nacido y así lo presume: “Ando de papá luchón”
0:46

Julión Álvarez reaparece con su bebé recién nacido y así lo presume: “Ando de papá luchón”

Univision Famosos
Novia de Juan Soler habla sobre los rumores de que famosa actriz estaría “muy volada” con él
0:58

Novia de Juan Soler habla sobre los rumores de que famosa actriz estaría “muy volada” con él

Univision Famosos
Esposa de Terry Crews rezaba por un milagro tras ser diagnosticada con Parkinson: esto vivió
2 mins

Esposa de Terry Crews rezaba por un milagro tras ser diagnosticada con Parkinson: esto vivió

Univision Famosos
Supuesta amante de la pareja de Ana Bárbara acusa a hijo de Mariana Levy de “maltrato”
1 mins

Supuesta amante de la pareja de Ana Bárbara acusa a hijo de Mariana Levy de “maltrato”

Univision Famosos
¿Kim Kardashian oficializa su relación con Lewis Hamilton? Aparecen juntos así en Instagram
0:27

¿Kim Kardashian oficializa su relación con Lewis Hamilton? Aparecen juntos así en Instagram

Univision Famosos
Karol G protagoniza portada de revista para adultos y revela por qué terminó con Feid
1:00

Karol G protagoniza portada de revista para adultos y revela por qué terminó con Feid

Univision Famosos

Villa compartió que ella llegó a enterarse del éxito que ha tenido la serie, en la que él da vida a ‘Aniv Rubio’, hecho que la enorgulleció.

“Se fue muy contenta por eso. Se fue, y perdón que lo diga en comedia, pero no sé verlo de otra forma, con esa sensación de: ‘Ese hijo de perra lo logró’, y eso me hace muy feliz”, indicó.

Edgar Villa no podrá estar en el funeral de su mamá

En esta misma oportunidad, Edgar Villa confirmó, como había trascendido, que no podrá estar presente en el funeral de su madre.

Él explicó que es debido a cuestiones de trabajo que se perderá el último adiós a la señora Ana: “Tenía programado un viaje a Colombia a las 8 de la mañana y venir a llamado”.

“No voy a estar para despedirla físicamente. Dejé toda mi ayuda para que la pudieran despedir allá [en México]. Hoy será la cremación de mi madre, ayer la estuvo velando mi familia”, puntualizó.

El agradecimiento de Edgar Villa a su mamá

Previamente, el 6 de abril, Edgar Villa dio a conocer que su mamá había muerto con un mensaje en el que le dedicó conmovedoras palabras.

“Te despido celebrando tu vida, agradecido por todo el amor y con la satisfacción [de] que te vas sabiendo que después de tanto esfuerzo, lo logramos”, escribió.

“Mis bendiciones hasta el cielo. Descansa en paz. Te amo, mami. Vuela alto”, agregó en su misiva, que acompañó con una esquela.

Relacionados:
Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Un hombre por semana
El candidato honesto
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX