Famosos Actor de ‘La Oficina’ de luto por la muerte de su mamá: tendría problemas para ir al funeral por esta razón Edgar Villa, quien interpreta a ‘Aniv Rubio’, en la popular serie, dio a conocer el fallecimiento de su madre, la señora Ana María Enciso Bernal.



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Edgar Villa, actor que forma parte del elenco de la popular serie mexicana ‘La Oficina’, se encuentra de luto por el fallecimiento de su mamá, la señora Ana María Enciso Bernal, a los 78 años.

Fue el propio artista, que interpreta en el show a ‘Aniv Rubio’, quien dio a conocer la noticia de su sensible pérdida, ocurrida el 5 de abril.

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“Hoy, con profundo pesar, me toca hacer un alto para despedir al ser que me dio la vida, mi amiga, mi confidente, mi cómplice”, escribió en un ‘post’ de Instagram.

“Te despido celebrando tu vida, agradecido por todo el amor y con la satisfacción que te vas sabiendo que después de tanto esfuerzo lo logramos. Mis bendiciones hasta el cielo. Descansa en paz. Te amo, mami. Vuela alto”, añadió.

En la sección de comentarios de la publicación, compañeros de reparto del popular programa, como Fernando Bonilla y Arelí González, le expresaron sus condolencias.

Edgar Villa tendría problemas para asistir al funeral de su mamá

Este 6 de abril, TVyNovelas dio a conocer que presuntamente Edgar Villa estaría enfrentando problemas para poder acudir a las exequias de doña Ana María.

“Trascendió que el actor se encuentra en Colombia y ha sufrido complicaciones para cambiar su vuelo de regreso a México para estar presente en los funerales de su madre”, explicaron.