Dulce María reveló secretos de ‘Rebelde’: sueldos, quien no quería ser parte de la banda y más

Aunque formar parte del elenco de la telenovela y la agrupación representó un gran impulso en sus carreras, no todo fue miel sobre hojuelas para Christopher Uckermann, Alfonso Herrera, Christian Chávez, Maite Perroni, Anahí y Dulce María.

En una entrevista, esta última dio detalles de cómo fue esa etapa de sus vidas y, contrario a lo que muchos podrían pensar, no estuvo acompañada de grandes ganancias económicas y hasta involucró una “estafa”.

Dulce María reveló algunos secretos ocultos de ‘Rebelde’

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante recordó su trayectoria en el medio artístico, así como su participación en la telenovela y agrupación musical.

Una de las cosas que comentó, por ejemplo, fue que durante una gira por McAllen se peleó con Anahí, aunque no recordó las razones detrás de su enojo. Eso sí, como buenas amigas que eran, lo resolvieron rápidamente y gracias a una buena comunicación.



Otro de los secretos de ‘Rebelde’ que la actriz dejó en evidencia fue que a Poncho Herrera (que en ese entonces era su novio) no le entusiasmaba mucho formar parte de la banda musical, pues siempre estuvo más inclinado hacia la actuación y no al canto.

Dulce María aseguró que después de mucho tiempo trabajando juntos, logró formar un lazo con sus compañeros:

“Una conexión para toda la vida, independientemente de que hayamos querido o no, de cuánto nos llevemos ahora o no, es algo que nos conectó para siempre”.



También rememoró que tuvo dos momentos clave que reforzaron la amistad que había entre ellos. Uno de estos fue cuando Anahí, Maite Perroni y ella hicieron una pijamada en medio de las giras.

“Vimos una película, no me acuerdo cuál (...) y pedimos ‘room service’ y la verdad que la pasamos muy bien y me hubiera gustado hubieran sido más veces.



La otra ocasión se dio durante una gira por Chile. En una de esas noches, todos los integrantes de RBD se encerraron en un cuarto de hotel a platicar y, entre los temas que tocaron, estuvo el de sus salarios.

“Nos bailaron bien y bonito”: Dulce María aseguró que no ganó mucho dinero en ‘Rebelde’

Yordi Rosado le preguntó a la actriz sobre las ganancias que le dejó la telenovela y la banda musical, especialmente porque su éxito fue tal que se usaba su imagen en muchos productos comerciales.

Ella respondió que en su contrato cedió los derechos de la imagen de su personaje para “radio, televisión, merchandising, bla, bla, bla”. Debido a que ningún otro de sus proyectos había alcanzado tanto éxito, no le vio problema alguno a este trato.



A la pregunta de si alguno de los actores se hizo de una “súper cuenta de banco”, Dulce María respondió que no. Yordi después le preguntó si su sueldo les alcanzaba para comprar una casa, a lo que contestó que “sí, pero también depende (...) o un ‘depa’, pero no sé si a todos”.

También detalló que ella, además de la telenovela y la banda, se convirtió en la imagen de diversas campañas comerciales, por lo que obtenía ganancias por fuera.

Sobre los salarios que tenían en 'Rebelde', Dulce María contó que, en la mencionada plática que tuvieron en Chile, se dieron cuenta de que “todos ganábamos diferente en los shows”.

“Fue algo muy fuerte y que aparte ganábamos súper poquito para lo que era. Ahora hago cuentas (...) de lo que se generaba de los conciertos y, claro, a nosotros nos tocaba muy poquito”.



A partir de esa conversación, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann, Alfonso Herrera, Christian Chávez y ella decidieron hablar con uno de los directivos de Televisa para pedirle que todos recibieran el mismo salario o de lo contrario dejarían de trabajar si no les igualaban los sueldos.

Reveló que sí consiguieron lo que buscaban, pero solo duró un año más la agrupación.