Dulce María confesó que se peleó con Anahí en plena gira de RBD

A manera de terminar de una vez por todas con rumores y especulaciones sobre supuestas rivalidades entre los integrantes de la banda mexicana RBD, que surgió por la telenovela producida por Pedro Damián, Rebelde, Dulce María, quien en la historia dio vida a ‘Roberta Pardo’, habló de la vez que tuvo un enfrentamiento con Anahí, quien personificó a ‘Mia Colucci’.

RBD fue una de las agrupaciones más famosas de 2004 a 2008 y hasta la fecha sigue siendo muy querida por millones de fans al rededor del mundo. Sus integrantes eran: Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Von Uckermann y Alfonso Herrera.

Durante una entrevista con Yordi Rosado y ante la pregunta de cómo se llevaba con sus compañeras, esto manifestó Dulce:

"Pues mira, hubo muchas etapas. Por un lado, a Anahí la conozco desde niñitas, desde muy chiquitas. Entonces, hay como un cariño genuino desde hace muchos años, pero también es 'canijilla' pero se sabe que es así, tú sabes cómo es y es muy inteligente y también se da a querer mucho".

"Solamente nos peleamos una vez Anahí y yo, en Brasil... no es cierto, no fue en Brasil, fue en McAllen, no me acuerdo por qué. Al final estábamos las dos así juntas, nos fuimos a comer y todos estaban así '¿qué pasó'. Pero hablamos, teníamos esa comunicación y hacíamos que todo fluyera", y aseguró que nunca hubo peleas ni agresiones”.



Dulce, quien actualmente está casada con Paco Álvarez y juntos son papás de la pequeña María Paula, apuntó que, pese a los desacuerdos y algún roce entre los 6 cantantes, haber formado parte de uno de los grupos musicales más exitosos de México los unió para siempre.

"Es una conexión que hicimos para toda la vida. Independientemente de hayamos querido o no, de cuánto nos llevemos ahora o no, es algo que nos conectó para siempre".

Dulce María confesó que gana más en redes sociales que lo que le pagaban en RBD

Otra de las confesiones que más asombró a internautas fue que los integrantes de RBD no ganaban mucho dinero como se pensaba.

"¿Dónde es donde más dinero has ganado? Dime por favor que en Rebelde", le cuestionó Yordi Rosado a Dulce María.

"No. En Instagram, desde mi casa. En redes sociales, donde mejor te pagan son las campañas. En RBD... nos bailaron bien y bonito".

Y es que la cantante expresó que cuando todos los integrantes de la banda mexicana confesaron sus sueldos se dieron cuenta que tenían diferentes ingresos y, juntos, acudieron con Alejandro Benítez, exejecutivo de Televisa que se encargaba de la contratación del talento, para exigirle mejores salarios y que todos ganaran lo mismo.

"Y de ahí nos pidieron exclusividad a todos por... que ya le estaban invirtiendo más".