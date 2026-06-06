Dua Lipa Dua Lipa y Callum Turner: protestas, preparativos y más sobre su lujosa boda en Italia Dua Lipa y Callum Turner se casaron en Londres el 31 de mayo. Sin embargo, del 5 al 7 de junio celebrarán en grande en Palermo, Italia, lo que ha provocado protestas y otras quejas de los habitantes del lugar.



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La boda de Dua Lipa con el actor británico, Callum Turner, se ha convertido en uno de los eventos sociales más comentados de 2026. Sin embargo, la celebración de ensueño en Sicilia ha estado salpicada de polémica debido al impacto de los preparativos en la vida cotidiana de la ciudad de Palermo.

La celebración de la boda

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El 31 de mayo Dua Lipa y Callum Turnes se casaron en Londres, en una ceremonia íntima con familiares cercanos. Pero la gran celebración se lleva a cabo en Sicilia, Italia, la cual durará tres días, del 5 al 7 de junio.

La boda incluye fiestas, cenas y eventos exclusivos en distintos puntos de Palermo y sus alrededores.

Escenarios de lujo

La pareja eligió algunas de las locaciones más emblemáticas de la región como el histórico Palazzo Gangi, la Galería de Arte Moderno, villas privadas en Palermo y Bagheria, así como el exclusivo hotel Villa Igiea, donde se hospedaron invitados.

Durante los tres días de celebraciones se reunirán alrededor de 300 invitados, entre ellos grandes estrellas del mundo del entretenimiento como Charli XCX, Mark Ronson y Donatella Versace.

Según reportes de El Mundo, la boda fue diseñada como una experiencia inmersiva en la que habrá fiestas temáticas, música en vivo y cambios de vestuario.

Con una fiesta el 5 de junio, Dua Lipa y Callum Turner dieron inicio al fin de semana de celebraciones por su boda. Imagen Agostino Fabio/Getty Images

Se despliega operativo de seguridad

Para garantizar la privacidad y seguridad del evento, se implementó un operativo que incluye cierre de calles y lugares emblemáticos de la ciudad como plazas y museos, lo que ha provocado la molestia de los habitantes.

Dua Lipa indemniza a habitantes de Palermo

Según reportes de Daily Mail y Metro UK, la cantante “habría desembolsado alrededor de 5,000 libras esterlinas (aproximadamente 6700 dólares)” para indemnizar a los vecinos de la zona donde se llevan a cabo las celebraciones, con el objetivo de “compensarlos” por las moletias provocadas.

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También, trascendió que la pareja presuntamente “habría alquilado varias propiedades de Airbnb para impedir que vendedores u otros huéspedes de los alrededores pudieran quejarse”.

Incluso, se especula que algunos residentes reportaron que se les pidió “firmar acuerdos de confidencialidad para evitar la difusión de imágenes o videos del evento”, reportó TN.

Dua Lipa y Callum Turner dieron inicio a las celebraciones de su boda en la Plaza Croce Dei Vespri de Palermo. Imagen Agostino Fabio/Getty Images

Protestas rodean la boda de Dua Lipa

Las celebraciones de la cantante han provocado que ciudadanos hayan protestado en las calles mostrando letreros con mensajes como “Nuestra plaza no es tu salón”, “Palermo no está en alquiler” y “Palermo no es para los ricos”, se lee en algunas de las pancartas.

Apro Palermo es el colectivo que estaría detrás de las protestas, pues desde hace tiempo ha mostrado su inconformidad por el impacto en la ciudad que provocan los eventos privados en espacios públicos.