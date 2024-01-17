Dua Lipa

Dua Lipa y Callum Turner: sus fotos besándose que confirmarían una relación

Los famosos fueron captados entre besos y abrazos a su salida de un restaurante en West Hollywood, en California.

Por:
Univision
Video Dua Lipa cambió a su joven novio por un hombre 14 años mayor: su ex publicó mensajes preocupantes

La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner desataron rumroes de romance a principios de 2024 tras ser captados juntos en el after party de la premier de la serie ‘Masters of the Air’, en Los Ángeles.

Aunque en aquella ocasión solo se les pudo ver bailando muy de cerca, este miércoles 17 de enero Daily Mail difundió una serie de fotografías que confirmarían su romance.

En las nuevas imágenes se le puede ver a la intérprete de 'New Rules' y al actor de Hollywood intercambiar besos y abrazos en un balcón con vista al exterior.

Incluso, Dua Lipa aparece en varias ocasiones riendo mientras Callum Turner roza sus labios en su mejilla y oreja, al mismo tiempo en que el actor de la saga 'Animales Fantásticos' rodea con sus brazos la cintura de la artista.


Según informes de Daily Mail, esto habría ocurrido en el Sushi Park de West Hollywood, en California, el pasado martes por la noche, luego de que fueran captados saliendo juntos en varias ocasiones. Hasta ahora, ni Dua Lipa ni Callum Turner han confirmado o negado un romance.

¿Quén es Callum Turner?

Callum Turner es un actor y exmodelo británico nacido el 15 de febrero de 1990 en Londres. Es conocido por sus papeles en películas como 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald' y 'Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore' donde interpretó a 'Theseus Scamander'.

El intérprete de 33 años también ha actuado en series de televisión como 'Glue' y 'The Capture'. Mientras que en el cine ha participado en 'Víctor Frankenstein' y 'Tramps'.


