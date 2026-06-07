Dua Lipa Boda de Dua Lipa: detalles de la lujosa fiesta, sus vestidos de novia y la serenata de Elton John Dua Lipa y Callum Turner tuvieron una lujosa y costosa boda en Italia este fin de semana. La cantante deslumbró no solo con uno, sino con dos vestidos de novia ante cientos de invitados.



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Video Dua Lipa sorprende al hablar un perfecto español

La pareja celebró su amor por segunda ocasión con una espectacular boda en Italia, rodeados de sus seres más cercanos durante un inolvidable fin de semana.

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Así fue la segunda boda de Dua Lipa y Callum Turner

El enlace tuvo lugar en Villa Valguarnera, en Palermo, donde la cantante de 30 años deslumbró con un romántico ramo compuesto por peonías, lirios del valle y jacintos provenientes de una floristería local, de acuerdo con The Sun y Vanity Fair.

La boda de Dua Lipa en Italia de este fin de semana habría costado unos 2 millones de dólares, según Daily Mail. Imagen Getty Images



La ceremonia al aire libre, que habría tenido un costo de unos 2 millones de dólares según Daily Mail, se llevó a cabo después de las 5 de la tarde, hora local, creando el escenario perfecto para una velada de ensueño este 6 de junio.

Tras dar el ‘sí, acepto’, los recién casados celebraron con música, baile y detalles dignos de una gran fiesta.

Sir Elton John puso el toque especial con una "serenata" al interpretar 'Your Song', mientras los fuegos artificiales iluminaron el cielo siciliano, reseñaron The Sun y Page Six.

Dua Lipa y Callum Turner dieron inicio a las celebraciones de su boda en la Plaza Croce Dei Vespri de Palermo. Imagen Getty Images



Según reportes, el ambiente fue tan vibrante que los festejos despertaron ovaciones cerca de las 11:30 de la noche.

"Un invitado" citado por el diario británico habría descrito así la boda: "¡Fue más grande que la de Año Nuevo!".

Entre los asistentes destacados figuraron nombres como Charli XCX y Mark Ronson, quienes acompañaron a la pareja en esta ocasión tan especial.

Además, los invitados disfrutaron de un banquete a cargo del chef Michelin Tony Lo Coco, con especialidades como panelle, crocché, anelletti alla Norma, cannoli y cassate, destacó Vanity Fair.

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La celebración comenzó desde días antes, con una elegante fiesta de bienvenida en la que Dua fue vista luciendo un vestido blanco tejido de Bottega Veneta, caminando de la mano de su ahora esposo. A este evento también acudieron figuras como Joe Alwyn, Troye Sivan y George Daniel.

Cabe recordar que la intérprete de 'Levitating' ya se había casado al civil con Turner el pasado 31 de mayo en Londres.

Sin embargo, esta segunda ceremonia elevó la experiencia a otro nivel. De acuerdo con el Daily Mail, la fiesta se extendió hasta las 6 de la mañana de este domingo 7 de junio.

Los vestidos de novia de Dua Lipa

Según el Daily Mail, la cantante lució dos vestidos de novia en la ceremonia de este fin de semana.

El primero, "uno brillante con incrustaciones de diamantes para la ceremonia, y el segundo, otro blanco para la fiesta desenfrenada".

Según Page Six, con uno de ellos pareció rendir homenaje a Bianca Jagger al lucir un atuendo de inspiración clásica, compuesto por un diseño de Schiaparelli Alta Costura firmado por Daniel Roseberry.