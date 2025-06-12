Dua Lipa

Dua Lipa confirma su compromiso con Callum Turner: da detalles de su lujoso anillo de diamantes

La cantante compartió detalles de su compromiso con el actor, del espectacular anillo que le dio y respondió si ya tienen fecha para la boda.

Por:
Univision
Video Dua Lipa luce lujoso anillo y provoca rumores sobre estar comprometida

Dua Lipa confirmó que está comprometida con el actor Callum Turner tras meses de especulaciones después de que la cantante fue captada luciendo un anillo de diamantes en una publicación de Instagram de Nochebuena.

"Sí, estamos comprometidos", dijo Lipa en entrevista para la edición de julio de British Vogue. La artista describió la decisión como "muy emocionante" y reflexionó sobre la idea de "envejecer juntos, ver una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre es una sensación realmente especial".

Dua Lipa da detalles de su lujoso anillo de compromiso

Además de confirmar su compromiso, Dua Lipa reveló que su prometido mandó a hacer el anillo a medida para ella después de consultar a sus mejores amigos y su hermana Rina.

La cantante confesó que está "obsesionada con él". "Es muy yo. Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien".

¿Cuándo es la boda de Dua Lipa y Callum Turner?

La pareja todavía no fija la fecha de su boda. Dua explicó que quiere terminar su gira, mientras que Callum está rodando. "Solo estamos disfrutando de este período", añadió.

Además, admitió que nunca fue alguien que "realmente pensara en una boda, o soñara con qué tipo de novia sería", pero ahora se encuentra diciendo: "'Oh, ¿qué me pondría?'".

Dua Lipa y Callum Turner comenzaron a salir en enero de 2024. Según contó ella, lo conoció por primera vez en The River Cafe en Londres, donde fueron presentados por la cofundadora Ruth Rogers. Un año después, se lo volvió a encontrar mientras cenaba con su amigo Mustafa the Poet en Los Ángeles, y ella pensó: "Oh, es ese chico realmente atractivo de The River Cafe".

