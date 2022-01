Películas de Netflix: 'Don't Look Up' tiene un error y el director ya habló al respecto

Si bien esta cinta ha provocado opiniones divididas entre los fans, los críticos están convencidos de su calidad, ya que cuenta con cuatro nominaciones a los Golden Globes en las categorías de Mejor película- Musical/Comedia, Mejor Actriz (Jennifer Lawrence), Mejor Actor (Leonardo DiCaprio) y Mejor Guion. A pesar de esos reconocimientos, 'Don’t Look Up' no está exenta de errores, tal y como parece haberlo demostrado un fan.