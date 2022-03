Adria, hija de Ricardo Arjona, está triunfando en Hollywood junto Jared Leto: "orgullo latino"

En la actualidad son varios los famosos latinos que están triunfando en Hollywood gracias a su talento y proyectos con los que han sido reconocidos internacionalmente.

Una de ellas es Adria Arjona Torres, la hija del cantante, Ricardo Arjona, quien a sus 29 años ha destacado con varias producciones en el medio del entretenimiento.

¿Quién es Adria Arjona?

Nació en San Juan, Puerto Rico, el 25 de abril de 1992, es hija del compositor y productor musical guatemalteco y la modelo puertorriqueña Leslie Torres, primer matrimonio de Ricardo.

Sus primeros años de vida los pasó en la Ciudad de México junto a su familia; a los 12 años se mudó a Miami, y al ser mayor de edad se fue a vivir a Nueva York para estudiar en el Instituto de Teatro y Cine Lee Strasberg, mientras trabajaba de mesera.

Está casada con el abogado, Edgardo Canales, con quién celebró su matrimonio en Antigua, Guatemala.



La joven desde tempana edad sabía que quería dedicarse a la actuación. En una entrevista a ‘Vanity Fair’, en 2019, reveló que fue su papá quien la motivó a luchar por sus sueños.

“Pero cuando nos mudamos a Miami y comencé en una escuela privada, sentí una desconexión del mundo artístico en el que solía vivir. Necesitaba mi escape. Recuerdo que mi papá me dijo que intentara actuar porque necesitaba una salida creativa. Era muy tímida, y todavía lo soy, pero el primer día de clase de actuación, de repente estaba hablando más fuerte, parándome más alto y me enamoré”, dijo Adria a la revista.



La celebridad puertorriqueña se describe como una mujer trabajadora y nada temerosa a la ambición, eso ha hecho que se encuentre en donde siempre ha querido.

“Mi papá me ayudó; no obstante, el mejor regalo que me dio fue el no dármelo todo. Eso me enseñó a luchar, a ser trabajadora, a no tenerle miedo a la ambición que puede ser tan positiva como negativa”, le contó a ‘Vogue’ en 2019.

Adria Arjona y los proyectos que la han catapultado en Hollywood

A los 20 años protagonizó su primer cortometraje ‘Loss a Short Film’ (2012) del director Justin Omar Suarez.

Pero su primer proyecto como actriz profesional fue en el 2014, al aparecer en un episodio de la serie policiaca ‘Unforgettable’ como Suzy Houchen. También salió en dos capítulos de la cuarta temporada de ‘Person of Interest’.

En 2015 fue Patricia en la comedia ‘Little Galicia’ y ese mismo año se unió a la segunda temporada de la serie ‘True Detective’, donde interpretó a Emily en seis episodios.

En ‘Narcos’ dio vida a Helena en la segunda temporada; para 2016 sumó a su lista de proyectos dos filmes, ‘Anomalous’ como Kate Grant y ‘The Belko Experiment’, en el rol de Leandra Flores.



Dos años después, en 2019, Adria Arjona protagonizó a Yovanna en la cinta ‘Triple frontera’ junto a Ben Affleck, Oscar Isaac y Pedro Pascal.

Ese mismo año se integró a Netflix, en ‘Escuadrón 6’, dirigida por Michael Bay y en la que compartió créditos con Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy, Dave Franco y Corey Hawkins.

Adria Arjona en alfombra roja con Jared Leto

En 2020, la hija de Ricardo Arjona agregó ‘Morbius’ a sus proyectos realizados, cinta basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre.

La famosa tiene el personaje de Martine Bancroft, la prometida del bioquímico Michael Morbius.

El 10 de marzo se llevó a cabo en Plaza Carso, Ciudad de México la alfombra roja de la nueva película de Jared Leto y Adria, que se estrenará el próximo 31 de marzo.



Durante su paso en la premiere, la celebridad usó un vestido Versace de piel color negro y unos ‘stilettos’ abiertos, mientras que el cantante de 30 Seconds to Mars vistió un abrigo de animal ‘print’, una camisa de satín café y unos pantalones negros.

“Vengo de una familia que me dio muchos buenos consejos, creo que Hollywood no es el mejor lugar del mundo pero amo lo que hago, lo hago ciegamente (…) yo creo que el mundo está cambiando y especialmente Hollywood”, manifestó Adria a ‘Uno Tv’.