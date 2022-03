Netflix tiene una gran oferta de series y películas originales que nos han presentados grandes actores jóvenes.

Varios de ellos han protagonizado historias de amor que quedaron marcadas para siempre en pantalla, y algunos de ellos incluso disfrutan de su propio cuento de hadas fuera de cámaras.

Estrellas de Netflix que encontraron el amor verdadero en sus veintes y pronto se van a casar

Landa Condor



La trilogía de películas de ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ nos presentó la historia de amor de Lara Jean y Peter Kavinsky, interpretados por Lana Condor y Noah Centineo.

Antes de protagonizar estas películas románticas, Lana Condor ya disfrutaba de su propia historia de amor con el actor y músico Anthony de la Torre.

Después de seis años de noviazgo, la actriz de 24 años tomó la decisión más sencilla de su vida cuando Anthony le preguntó si quería ser su esposa, según explicó Condor en la publicación de Instagram con la que anunció su compromiso el 28 de enero de 2022.

Joey King



Joey King y Jacob Elordi nos regalaron otra pareja memorable de las comedias románticas de Netflix: Elle y Noah de ‘El stand de los besos’.



Detrás de escenas, Joey King, de 22 años, mantiene una relación con el director y productor Steven Piet’, de 30 años.

King conoció a Steven en el set de ‘The Act’, la serie que le valió a Joey una nominación a los Emmy Awards por su interpretación de Gypsy Blanchard.

Joey anunció su compromiso en marzo de 2022. No obstante, durante todo un mes mantuvo en la intimidad la nueva faceta de su relación, ya que Steve le propuso matrimonio el 2 de febrero de 2022.

“Nunca supe que la felicidad podría ser tan poderosa que puede quitar el aire de tus pulmones, abrumando cada parte de ti que no puedes evitar sentir tus ojos llenos de alegría innegable. Nunca supe que la presencia y el corazón de una persona podrían sentirse como un verdadero hogar. Nunca supe que el amor podría ser tan incuestionablemente hermoso. Nunca lo supe hasta ti. La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo. Te amo más de lo que una leyenda de Instagram podría hacer justicia. Salir contigo para siempre suena como un verdadero sueño, así que hagámoslo”.

Bella Thorne



Bella Thorne, de 24 años, ha robado pantalla en Netflix gracias a su rol de Allison en las películas de terror ‘La niñera’.

El 22 de marzo de 2021, tras algunos rumores de un posible compromiso con su novio Benjamis Mascolo, la actriz compartió una serie de fotos de la propuesta de matrimonio que incluyó luces, rosas y pirotecnia.

"Ustedes también hubieran dicho sí"

Un mes después, Bella también quiso hacer aún más especial su compromiso y también le regaló a su novio de 28 años un anillo de compromiso.

"Ella me dio un anillo de compromiso"

Tyler Barnhardt



La serie ‘13 reasons why’ nos presentó un elenco juvenil bastante amplio y entre ellos estaba Tyler Barnhardt, quien dio vida al tímido Charlie St. George ¿lo recuerdas?

En septiembre de 2021, un poco más de año después del final de la última temporada de ‘13 reasons why’, Tyler, quien recién cumplió 29 años el pasado 13 de enero de 2022, anunció su compromiso con su novia Adriana Schaps.

"Adriana Schaps, te elijo por siempre y para siempre. No puedo esperar para casarme contigo y pasar el resto de nuestras vidas juntos".