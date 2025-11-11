¿Director de Miss Universe México fue arrestado?: él rompe el silencio en video

Video ¿Nawat Itsaragrisil saldrá bien librado de la polémica con Fátima Bosch? Esto predice Bis La Medium

George Figueroa, director de Miss Universe México, rompió el silencio ante confirmación de su presunto arresto en Tailandia.

El 7 de noviembre, Martha Cristina, actriz y exdirectora de Miss Universe México, habló de los supuestos malos manejos de George Figueroa en el certamen de belleza, mismo que la habrían motivado a renunciar al proyecto.

En ese sentido, Cristina se refirió a la presunta detención de George Figueroa y a la de varios maquillistas, luego de que Miguel Masjuan la cuestionara sobre el tema en entrevista: “Así es”, dijo ella.

Según la actriz de ‘Mirada de Mujer, el regreso’, Figueroa supuestamente fue arrestado en Bangkok luego de una denuncia contra la organización Miss Universe México ante la policía tailandesa por una presunta asociación con una empresa de apuestas en línea, una actividad que en el país asiático se considera ileal.

Así reapareció el director de Miss Universe México. Imagen George Figueroa / Instagram



Presuntamente, esta denuncia habría sido interpuesta por Nawat Itsaragrisil, quien en días pasados tuvo un altercado con Fátima Bosch, representante de México en el certamen de belleza.

Director de Miss Universe México desmiente arresto

Este martes 11 de noviembre, George Figueroa reapareció en sus redes sociales para desmentir su arresto en el país asiático.

“Yo ya no soy tanto de redes sociales, ustedes lo ven en mis redes. Todo el enfoque es para nuestras reinas, en este caso, la flor más bella del universo, mi queridísima Fátima Bosch. Pero bueno, debido a unas declaraciones y a unas noticias que son fake news, quise venir y hacerles un video”, declaró e hizo un llamado a no prestar “atención ni oídos” a cosas sin importancia.

“No den foco ni entrevisten a personas que no lograron sacar el certamen en su primera generación, ni lograron hacer el casting VIP, ese maravilloso casting VIP donde salió nuestra queridísima Fátima Beltrán y mucho talento que hoy en día tiene todo mi cariño y mi respeto. Mucho menos el de Fátima Bosch. El enfoque no está en alguien que, como no logró su objetivo, salió a hablar”, agregó.

Por último, George Figueroa reiteró su compromiso con la organización y, nuevamente, felicitó a Fátima Bosch por el trabajo que ha realizado en Tailandia. Asimismo, declaró que, para evitar rumores, estaría más activo en redes.