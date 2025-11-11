Fátima Bosch

¿Director de Miss Universe México fue arrestado?: él rompe el silencio en video

George Figueroa no se quedó callado ante la supuesta confirmación de su arresto luego de que Nawat Itsaragrisil presuntamente lo denunciara ante las autoridades tailandesas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Nawat Itsaragrisil saldrá bien librado de la polémica con Fátima Bosch? Esto predice Bis La Medium

George Figueroa, director de Miss Universe México, rompió el silencio ante confirmación de su presunto arresto en Tailandia.

El 7 de noviembre, Martha Cristina, actriz y exdirectora de Miss Universe México, habló de los supuestos malos manejos de George Figueroa en el certamen de belleza, mismo que la habrían motivado a renunciar al proyecto.

PUBLICIDAD

En ese sentido, Cristina se refirió a la presunta detención de George Figueroa y a la de varios maquillistas, luego de que Miguel Masjuan la cuestionara sobre el tema en entrevista: “Así es”, dijo ella.

Según la actriz de ‘Mirada de Mujer, el regreso’, Figueroa supuestamente fue arrestado en Bangkok luego de una denuncia contra la organización Miss Universe México ante la policía tailandesa por una presunta asociación con una empresa de apuestas en línea, una actividad que en el país asiático se considera ileal.

Así reapareció el director de Miss Universe México.
Así reapareció el director de Miss Universe México.
Imagen George Figueroa / Instagram

Más sobre Fátima Bosch

¿Fátima Bosch sufre nuevo desaire en Miss Universe en Tailandia?: video lo demostraría
1 mins

¿Fátima Bosch sufre nuevo desaire en Miss Universe en Tailandia?: video lo demostraría

Univision Famosos
Nadia Ferreira revela si sufrió una mala experiencia como la de Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil
2 mins

Nadia Ferreira revela si sufrió una mala experiencia como la de Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil

Univision Famosos
¿Nawat Itsaragrisil saldrá bien librado de la polémica con Fátima Bosch? Esto predice Bis La Medium
1:04

¿Nawat Itsaragrisil saldrá bien librado de la polémica con Fátima Bosch? Esto predice Bis La Medium

Univision Famosos
Lili Estefan defiende a su hija Lina Luaces tras críticas por supuestamente no apoyar a Fátima Bosch
2 mins

Lili Estefan defiende a su hija Lina Luaces tras críticas por supuestamente no apoyar a Fátima Bosch

Univision Famosos
Lo que habría detrás del incidente entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil: la policía estaría involucrada
1:00

Lo que habría detrás del incidente entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil: la policía estaría involucrada

Univision Famosos
Surge nuevo incidente en Miss Universe tras polémica con Fátima Bosch: esto sucedió a Miss Ucrania
1 mins

Surge nuevo incidente en Miss Universe tras polémica con Fátima Bosch: esto sucedió a Miss Ucrania

Univision Famosos
“Jamás reprobé”: este es el nivel de estudios de Fátima Bosch a quien habrían llamado “tonta” 
1:00

“Jamás reprobé”: este es el nivel de estudios de Fátima Bosch a quien habrían llamado “tonta” 

Univision Famosos
Mamá de Fátima Bosch revela que su “corazón ardía de coraje” ante insultos de Nawat Itsaragrisil a su hija
3 mins

Mamá de Fátima Bosch revela que su “corazón ardía de coraje” ante insultos de Nawat Itsaragrisil a su hija

Univision Famosos
Fátima Bosch no fue la única: otra reina de belleza protagonizó escándalo ligado a Nawat Itsaragrisil
1:00

Fátima Bosch no fue la única: otra reina de belleza protagonizó escándalo ligado a Nawat Itsaragrisil

Univision Famosos
Nawat Itsaragrisil habría acusado a Miss Universe con la policía: lo que hay detrás del incidente con Fátima
1 mins

Nawat Itsaragrisil habría acusado a Miss Universe con la policía: lo que hay detrás del incidente con Fátima

Univision Famosos


Presuntamente, esta denuncia habría sido interpuesta por Nawat Itsaragrisil, quien en días pasados tuvo un altercado con Fátima Bosch, representante de México en el certamen de belleza.

Director de Miss Universe México desmiente arresto

Este martes 11 de noviembre, George Figueroa reapareció en sus redes sociales para desmentir su arresto en el país asiático.

“Yo ya no soy tanto de redes sociales, ustedes lo ven en mis redes. Todo el enfoque es para nuestras reinas, en este caso, la flor más bella del universo, mi queridísima Fátima Bosch. Pero bueno, debido a unas declaraciones y a unas noticias que son fake news, quise venir y hacerles un video”, declaró e hizo un llamado a no prestar “atención ni oídos” a cosas sin importancia.

“No den foco ni entrevisten a personas que no lograron sacar el certamen en su primera generación, ni lograron hacer el casting VIP, ese maravilloso casting VIP donde salió nuestra queridísima Fátima Beltrán y mucho talento que hoy en día tiene todo mi cariño y mi respeto. Mucho menos el de Fátima Bosch. El enfoque no está en alguien que, como no logró su objetivo, salió a hablar”, agregó.

PUBLICIDAD

Por último, George Figueroa reiteró su compromiso con la organización y, nuevamente, felicitó a Fátima Bosch por el trabajo que ha realizado en Tailandia. Asimismo, declaró que, para evitar rumores, estaría más activo en redes.

“Hoy estoy, mañana no lo sé, esto para mí es un trabajo que abrazo, que cumplo y con la mayor humildad posible trato de cumplir con todas las expectativas como empleado (…) Ahora les tendré que subir todo lo que hago”, sentenció.

Relacionados:
Fátima BoschEscándalosFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX