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Descubre cómo participar en ¿Quién Es Mejor?, el nuevo reality de TelevisaUnivision

Descubre cómo formar parte del próximo programa que TelevisaUnivision planea para ti

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Por:Univision
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¿Quién es mejor?
¿Quién es mejor?
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Llegó el momento de mostrarle al mundo entero eso tan especial que sólo tú sabes hacer, en el nuevo reality de talentos extraordinarios: ¿Quién Es Mejor?

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Este extraordinario y divertidísimo show llegará muy pronto a nuestras pantallas para sorprendernos domingo a domingo con presentaciones en vivo de todo tipo de actos originales, destrezas únicas, habilidades, performances, o ese arte extraño que no te da pena mostrarlo, al contrario, hasta sientes orgullo.

Toma nota: La convocatoria está abierta para recibirlos a TODOS, sin importar qué tan chusco o extravagante pueda ser tu talento. ¡Si eres el mejor en algo, queremos verte!

Así que ya lo sabes, sin importar en donde te encuentres, ingresa al sitio web castingquienesmejor.tv y envíanos un video con tu talento especial para tener la oportunidad de brillar en ¿Quién Es Mejor?

¿Quiénes pueden participar en '¿Quién es el Mejor?'?

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Público general de todas las edades, desde niños y niñas (con el conocimiento y consentimiento de sus representantes legales), hasta adultos mayores.

El casting también está abierto a todo público que quiera participar con sus mascotas. Buscamos personas con actitud positiva, carisma y facilidad de expresión.

Puede participar cualquier persona que resida en:

  • México
  • Estados Unidos (con posibilidad de salir del país para participar en el programa)
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Buscamos actos que sorprendan y emocionen, tales como:

· Canto y música
· Baile
· Acrobacia
· Magia e ilusionismo
· Escapismo
· Ventriloquía
· Trucos de fiesta
· Habilidades extraordinarias
· Talentos ocultos
· Trucos deportivos
· Comedia
· Cosas nunca antes vistas
· Espectáculos de terror escénico
· ¡Y cualquier talento extraordinario o fuera de lo común!

Pueden participar:
· Amateurs
· Profesionales
· Individual o en grupo

Lo más importante es que tu talento sea impactante, original y atractivo para el público.

Es indispensable contar con disponibilidad para participar en el programa aproximadamente a principios de mayo hasta la primera semana de julio.

Las personas interesadas en participar deberán completar su registro, aceptar los términos y condiciones y el aviso de privacidad aplicable, así como proporcionar la información que la plataforma oficial del casting y/o la producción del programa les solicite.

La producción del programa podrá solicitar material adicional o realizar entrevistas previas.

Participar en el casting no implica ni garantiza la selección como participante del programa, ya que dicha determinación queda a entera discreción de la producción del programa, al tratarse de un proceso preliminar de selección.

REVISA AQUÍ LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR

La producción se reserva el derecho de modificar o cancelar la presente convocatoria en cualquier momento

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