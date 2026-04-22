univision famosos Descubre cómo participar en ¿Quién Es Mejor?, el nuevo reality de TelevisaUnivision Descubre cómo formar parte del próximo programa que TelevisaUnivision planea para ti

¿Quién es mejor? Imagen TelevisaUnivision

Llegó el momento de mostrarle al mundo entero eso tan especial que sólo tú sabes hacer, en el nuevo reality de talentos extraordinarios: ¿Quién Es Mejor?

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Este extraordinario y divertidísimo show llegará muy pronto a nuestras pantallas para sorprendernos domingo a domingo con presentaciones en vivo de todo tipo de actos originales, destrezas únicas, habilidades, performances, o ese arte extraño que no te da pena mostrarlo, al contrario, hasta sientes orgullo.

Toma nota: La convocatoria está abierta para recibirlos a TODOS, sin importar qué tan chusco o extravagante pueda ser tu talento. ¡Si eres el mejor en algo, queremos verte!

Así que ya lo sabes, sin importar en donde te encuentres, ingresa al sitio web castingquienesmejor.tv y envíanos un video con tu talento especial para tener la oportunidad de brillar en ¿Quién Es Mejor?

¿Quiénes pueden participar en '¿Quién es el Mejor?'?

Público general de todas las edades, desde niños y niñas (con el conocimiento y consentimiento de sus representantes legales), hasta adultos mayores.

El casting también está abierto a todo público que quiera participar con sus mascotas. Buscamos personas con actitud positiva, carisma y facilidad de expresión.

Puede participar cualquier persona que resida en:

México

Estados Unidos (con posibilidad de salir del país para participar en el programa)

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Buscamos actos que sorprendan y emocionen, tales como:

· Canto y música

· Baile

· Acrobacia

· Magia e ilusionismo

· Escapismo

· Ventriloquía

· Trucos de fiesta

· Habilidades extraordinarias

· Talentos ocultos

· Trucos deportivos

· Comedia

· Cosas nunca antes vistas

· Espectáculos de terror escénico

· ¡Y cualquier talento extraordinario o fuera de lo común!

Pueden participar:

· Amateurs

· Profesionales

· Individual o en grupo

Lo más importante es que tu talento sea impactante, original y atractivo para el público.

Es indispensable contar con disponibilidad para participar en el programa aproximadamente a principios de mayo hasta la primera semana de julio.

Las personas interesadas en participar deberán completar su registro, aceptar los términos y condiciones y el aviso de privacidad aplicable, así como proporcionar la información que la plataforma oficial del casting y/o la producción del programa les solicite.

La producción del programa podrá solicitar material adicional o realizar entrevistas previas.

Participar en el casting no implica ni garantiza la selección como participante del programa, ya que dicha determinación queda a entera discreción de la producción del programa, al tratarse de un proceso preliminar de selección.