Tyler Mane Famoso actor de la saga 'X-Men' es diagnosticado con cáncer de mama: "Es algo que da vergüenza" Tyler Mane, quien dio vida a Sabretooth en la exitosa saga 'X-Men', informó a través de las redes que fue diagnosticado con cáncer de mama y ya comenzó su tratamiento de quimioterapia.







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Tyler Mane, actor canadiense conocido por interpretar a Sabretooth en la saga de 'X‑Men', compartió que padece cáncer de mama, diagnóstico poco común en hombres.

La noticia la dio a conocer en un video compartido en redes sociales el 8 de junio, en el que también informó que ya comenzó con su tratamiento de quimioterapia.

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"Sí, tengo cáncer de mama. Y sí, es muy poco frecuente. Solo el 1% de los cánceres de mama se dan en hombres".

Mane, de 59 años, confesó que el diagnóstico le provocó incomodidad, pero desea visibilizar la enfermedad para que otros hombres cuiden su salud.

"Seré honesto: al principio quise guardarlo para mí. Es algo que da vergüenza. Descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas precisamente porque no se habla del tema y no se busca".

Tyler, quien fue luchador profesional, compartió que uno de cada 750 hombres en Estados Unidos es diagnosticado con esta enfermedad.

Tyler Mane informó que padece cáncer de mama. Imagen Tyler Mane/Instagram

El actor también reconoció la importancia de la detección temprana y lo importante que ha sido el apoyo de su esposa, Renae Geerlings, para enfrentar la situación.

Según compartió en su mensaje, los primeros síntomas que presentó no fueron considerados graves por algunos médicos, pero su esposa insistió en que continuara con estudios.

Mane se ha mantenido optimista ante la enfermedad y dejó entrever que compartirá su proceso en redes para difundir información.

De acuerdo con el Cancer National Institute, el cáncer de mama en hombres representa el 1% de la cifra total de los casos de este padecimiento en Estados Unidos.

Tyler Mane dio vida a Sabretooth en la saga 'X-Men'. Imagen Getty Images, 20th Century Fox

¿Quién es Tyler Mane?

Daryl Karolat es el nombre de pila de Tyler Mane. Nació el 8 de diciembre de 1966 en Saskatoon, Canadá.

Desde joven practicó artes marciales y a mediados de la década de 1980 incursionó en la lucha libre. Se retiró del deporte a finales de los 90 y fue así que tocó puertas en la actuación.

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Debutó en 1992 en la película mexicana 'Luchadores de las Estrellas'. Poco a poco consiguió papeles en cine y televisión en Estados Unidos, en su mayoría de villanos.

Ha trabajado en grandes producciones de Hollywood siendo X-Men una de las más importantes en su carrera, ahí dio vida a Sabretooth.