Mauricio Ochmann Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se confiesan, entre lágrimas, “el amor” que se tienen Los actores hablaron abiertamente sobre su relación luego de seis años divorciados. "Donde hubo fuego, cenizas quedan", dijo Mauricio Ochmann.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Video ¿Podría regresar con Aislinn Derbez? Mauricio Ochmann sorprende con su respuesta

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann rompieron en llanto al hablar abiertamente de su relación de pareja tras seis años divorciados.

Los actores se confesaron frente a frente el amor que se tienen durante la emisión más reciente de ‘La Magia del Caos’, podcast del que ella es titular.

PUBLICIDAD

“El hecho de que estés aquí significa muchas cosas", confesó la hija de Eugenio Derbez tratando de contener las lágrimas.

“Ha sido un viajesote el que hemos tenido tú y yo estos 12 años que llevamos conociéndonos. Los años que lleva este podcast es el tiempo que llevamos separados, estoy muy agradecida de que estés aquí, pensé que no ibas a venir”, agregó conmovida.

“Estoy muy orgulloso de ti porque has logrado lo que querías y siento que estas ayudando a mucha gente (...) Y pues sabes que te admiro profundamente, que te amo profundamente y que también para mí es muy especial y es fuerte y es profundo estar aquí en tu espacio", respondió él.

Durante la conversación, ambos se mostraron vulnerables al recordar los pros y contras de su relación y cómo, a través de los años y “desde el amor”, han logrado mantenerse juntos desde un escenario diferente, principalmente por su hija Kailani.

“El amor que tú y yo nos tenemos no lo entiende nadie, es muy difícil… Nos lo dicen constantemente. Sí, es un vínculo y un amor muy profundo, una conexión muy bonita (…) ha sido toda una aventura para llegar a ese amor interno, a esa paz, a esa plenitud, y como lo decía el otro día, para mí el amor es como un regreso a casa", dijo el intérprete.

@lamagiadelcaos En el episodio”Amar, soltar y confiar” con el invitado MÁS esperado y pedido por toda la comunidad de LMDC, hablamos con @Mauricio Ochmann de: - Qué pasa cuando una historia de #amor no termina, sino que se transforma - Cómo aprender a soltar a alguien desde el amor y no desde el resentimiento - Los acuerdos que los han ayudado a criar a Kai desde el respeto y el trabajo en equipo - Cómo atravesar una #separación cuando todavía existe amor - La diferencia entre apego, amor y libertad dentro de una relación - Todos los detalles sobre nuestra próxima película “Hasta el Fin del Mundo” - Y respondimos algunas preguntas de la audiencia ✨ ¡Cuéntame en los comentarios qué opinas sobre este episodio! 👇 ♬ sonido original - La Magia Del Caos

¿Reconciliación en puerta?

Por último, los actores reconocieron que, aunque se “aman profundamente” y hasta disfrutan trabajar juntos, será el tiempo el que decida sobre el rumo de sus vidas.

“Estamos jugando con sus emociones, nos encanta, nos encanta dejar la moneda en el aire y que piensen lo que quieran, a nosotros déjennos vivir”, dijo Mauricio sobre la posibilidad de una reconciliación amorosa.

PUBLICIDAD

“No sé, la vida es cíclica. Las cosas pueden pasar, nada está escrito, nunca digas nunca. Donde hubo fuego, cenizas quedan. El tiempo... el tiempo lo dirá”, sentenció.

Desde que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez hicieron pública su separación, en marzo de 2020, ambos dejaron claro que, aunque su amor de pareja se había transformado, su lazo familiar jamás se rompería por el bienestar de Kailani, su única hija.