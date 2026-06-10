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Anahí celebra la graduación de su hijo menor: publica tierna foto

La cantante celebró la graduación de Emiliano, su pequeño hijo de 6 años, quien acaba de concluir su etapa preescolar. Así se dejó ver Anahí con su familia.

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Por:Elizabeth González
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Anahí atraviesa por uno emotivo momento. La cantante celebró este 9 de junio la graduación de Emiliano, su hijo menor, quien acaba de concluir su etapa preescolar.

La exintegrante de RBD compartió en Instagram una fotografía familiar, donde dejó ver a su hijo de 6 años con un sticker en forma de birrete.

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“Mi bebé graduado”, escribió en su fotografía, en la que también aparece su esposo, Manuel Velasco Coello, y su hijo mayor que cariñosamente llama ‘Manu’.

Así celebró Anahí que su hijo se graduó de la etapa preescolar.
Así celebró Anahí que su hijo se graduó de la etapa preescolar.
Imagen Anahí / Instagram


Aunque Anahí no dio más detalles sobre la graduación de su hijo, en la fotografía se puede ver una pizarra de fondo negro con la frase ‘Graduación de Preescolar'. En esta misma imagen también aparece el pequeño Emiliano sosteniendo entre sus manos lo que podría ser un photobook con su propia foto infantil como portada.

Apenas el pasado 2 de febrero, Anahí había celebrado el cumpleaños número 6 de Emiliano, quien resultó ser idéntico a ella.

“Hoy mi bebé más chiquitito, Emiliano, cumple 6. Mi cloncito. Mi niño travieso. Te amamos, Emi. Que siempre nos regales esas carcajadas”, expresó.

¿Cuántos hijos tiene Anahí y quiénes son?

Anahí debutó como mamá en enero de 2017 con el nacimiento de Manuel, mientras que en febrero de 2020 anunció la llegada de Emiliano.

Los pequeños son fruto de su matrimonio con el político mexicano, Manuel Velasco Coello. La pareja celebró el 25 de abril pasado su aniversario número 11.

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