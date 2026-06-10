Muertes de 'influencers' Famosa ‘influencer’ es encontrada sin vida en su casa: habría tratado de huir de sus asesinos La creadora de contenido Alzira Maria Theodoro Luiz fue encontrada con una herida de bala en la cabeza. Las autoridades revelaron que ella presuntamente trato de huir para salvar su vida.



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La famosa ‘influencer’ brasileña, Alzira Maria Theodoro Luiz, fue encontrada muerta al interior de su domicilio. Tenía 43 años.

A la creadora de contenido relacionado con el sector agrícola, la hallaron el pasado domingo 7 de junio en su casa, en el municipio de Mutum, en el estado de Minas Gerais, Brasil, según People y Daily Mail.

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De acuerdo con reportes de medios locales, agentes de la Policía Militar de Minas Gerais acudieron a la vivienda alrededor de las 9:18 de la mañana, donde la localizaron sin vida en el suelo con una herida de bala en la cabeza.

Las autoridades investigan el caso como un homicidio y hasta el momento no se ha identificado a los responsables ni se ha determinado el móvil del crimen.

La 'influencer' Alzira Maria Theodoro Luiz fue encontrada sin vida al interior de su casa. Imagen Alzira Maria Theodoro Luiz/TikTok

Alzira Maria Theodoro Luiz habría tratado de escapar de sus asesinos

Según las primeras indagatorias, Alzira Maria Theodoro Luiz se encontraba en el porche de su residencia cuando los sospechosos llegaron al lugar y comenzaron a disparar.

La policía cree que la mujer intentó escapar ingresando al inmueble y corriendo hacia la parte trasera. Incluso habría tratado de huir por una ventana antes de ser alcanzada por uno de los disparos.

Vecinos de la zona informaron haber escuchado entre tres y cuatro detonaciones. Durante las diligencias en la escena, las autoridades recuperaron dos casquillos de calibre 9 milímetros, dos fragmentos de proyectil, un rifle de aire comprimido encontrado en una pared de la sala y el teléfono celular de la víctima.

Asimismo, se informó que una motocicleta presuntamente relacionada con el hecho fue vista circulando por un camino de terracería en dirección al municipio de Aimorés. Sin embargo, no fue posible identificar la matrícula del vehículo.

La última publicación de Alzira Maria Theodoro Luiz

Horas antes de su muerte, ella publicó un video en sus redes sociales en el que aparecía tomando café en el porche de su vivienda, una imagen que posteriormente adquirió especial relevancia tras conocerse los detalles de la investigación.

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Tras la noticia de su fallecimiento, seguidores y usuarios de redes sociales inundaron sus publicaciones con mensajes de despedida y condolencias para su familia.

“Que Dios te reciba en su gloria con los brazos abiertos. Te extrañaremos para siempre”, escribió uno de sus seguidores. Otro comentó: “Una joven hermosa, tranquila y feliz. Mis condolencias a la familia”.