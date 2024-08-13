¿De qué murió Daniel, hijo de Shanik Berman? Se enteró de esta manera

Video Karla Berman cumplió el sueño de su madre: Tuvo cinco hijas porque Shanik se lo pidió

Uno de los momentos más comentados del inicio de la segunda temporada de 'La casa de los famosos México' fue la nostálgica plática entre Shanik Berman y Adrián Marcelo. Mientras Adrián le platicó de las dificultades que él y su esposa han tenido para cumplir su sueño de ser padres, Shanik le contó sobre el evento más triste e impactante de su vida: la muerte de su hijo Daniel, que tenía tan solo 19 años cuando perdió la vida.

La historia de cómo se enteró Shanik es igualmente triste, y aunque no suele hablar al respecto, ha contado la historia en 'Hoy' y más recientemente en 'La casa de los famosos México'.

Shanik Berman se encontraba en un viaje de trabajo. Se durmió en lo que parecía una noche cualquiera cuando el teléfono sonó. Al contestar, Shanik escuchó la voz de un periodista, quien se presentó y soltó la pregunta: ¿es cierto que tu hijo está muerto?

Pensó que era una mentira. Además, Shanik conoce el medio y los rumores que pueden llegar a crearse, por lo que volvió a dormirse. Sin embargo, su esposo Jorge le habló a las seis de la mañana. Ella estaba sola y se encontraba de viaje. Jorge le dijo que tenía que regresar de inmediato, pues acababa de pasar algo terrible y Daniel estaba muerto. Shanik, de nuevo, creyó que estaba soñando y quiso volver a dormir, pero Jorge volvió a llamar.

Shanik regresó a su ciudad llorando y gritando en el avión tras al fin entender que lo que le dijeron no era solo un mal sueño.

¿De qué murió Daniel Berman, hijo de Shanik?

El accidente que le quitó la vida a Daniel ocurrió en 2004 y fue ocasionado por un hombre que iba manejando ebrio detrás del coche en el que el hijo de Shanik manejaba para llevar a una amiga suya a su casa.

"Le pegó en la llanta de atrás, al coche no le pasó nada, se volteó, a la chica a la que le estaba dando el aventón no le pasó nada y él se murió"



Para Shanik fue difícil comprender el porqué de una injusticia como aquella en su vida y con el tiempo ha podido hacer las paces con lo que sucedió y con su presente.

La periodista ha reflexionado sobre si hubiera preferido no tener a su hijo o saber que este fallecería.

"El problema siempre va a estar, pero tú decides cómo quieres responder al problema... y yo decidí... le dije a mi hija y a mi esposo '¿hubieran preferido nunca tener a Daniel o tenerlo solo 19 años? Aunque nos lo arrancaron y es el dolor más grande del mundo"



A lo que reafirmó que siempre elegiría el haber tenido a su hijo. Los 19 años que vivió, dijo la presentadora, fueron hermosos. Además y a veces le consuela pensar que Daniel no sufrió que le rompieran el corazón, así como otros problemas de la vida adulta.

La familia de Shanik Berman: su esposo Jorge y Karla Berman, la hija empresaria que sale en ‘Shark Tank’

Shanik se ha apoyado en su esposo Jorge y su hija Karla, quien el día de hoy es una exitosa empresaria y madre de 5 niñas. De Jorge Berman se sabe poco, pues ha optado por mantener un perfil bajo. Sin embargo, es ingeniero industrial y un apasionado del tenis. Su matrimonio con Sabina ha sido sólido y duradero, pues llevan décadas juntos. De hecho, Shanik sorprendió a sus compañeros y a la audiencia de La Casa de los Famosos al llevar entre sus pertenencias… ¡un muñeco tamaño real de su esposo!

Del matrimonio de Shanik y Jorge Berman nacieron dos hijos, Daniel y Karla. Karla tuvo un importante rol en el cuidado de su madre tras la muerte de Daniel, pues fue ella el principal apoyo de sus padres en aquel duro momento. Karla, siguiendo los pasos de su padre, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana, y después realizó un posgrado en Harvard Business School. Karla es una ‘tiburona’ en el programa ‘Shark Tank’, rol que solo se le ofrece a importantes empresarios. Karla ha tenido puestos directivos en empresas tan grandes como Google, SoftBank y CNN.

Karla Berman es, además, madre de 5 hijas gracias a las cuales Shanik goza en el presente de una familia grande y amorosa. Shanik siempre soñó con una familia numerosa, y gracias a su hija la tiene.