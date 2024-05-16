David Copperfield es acusado de conducta sexual inapropiada por 16 mujeres: él reacciona

Video Ginny Hoffman se derrumba al hablar del supuesto abuso a su hija: "Se me ha venido el mundo encima"

El famoso mago David Copperfield ha sido acusado por 16 de mujeres de cometer en su contra conducta sexual inapropiada y comportamiento inadecuado.

Este miércoles 15 de mayo, The Guardian publicó la investigación que realizaron acerca del ilusionista, basándose en “entrevistas con más de 100 personas y registros judiciales y policiales”.

Las acusaciones en contra de David Copperfield

En su reporte, el medio expone que presuntamente David Copperfield “drogó a tres mujeres antes de tener relaciones sexuales con ellas, quienes sentían que no podían dar su consentimiento” para ello.

La mitad de las acusaciones hechas contra el artista de 67 años, que datan desde finales de la década de 1980 hasta 2014, fueron hechas por mujeres que insisten en que tenían menos de 18 años cuando se encontraron con él.

“Algunas dijeron que tenían tan solo 15 años, aunque es posible que él no supiera sus edades”, puntualiza el diario.

En cuatro casos, las supuestas víctimas alegaron que el mago las manoseó o las obligó a tocarlo de manera sexual estando en el escenario, durante presentaciones en vivo. Tres eran adolescentes al instante de los supuestos incidentes.

Una acusante, Fallon Thornton, de 38 años, aseguró que Copperfield “le apretó el pecho después de llamarla al escenario durante una actuación en enero de 2014 en el hotel-casino MGM Grand”.

Ella compartió que informó al respecto a los administradores del lugar y al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, pero que sintió que no la tomaron en serio.

Las autoridades dijeron a The Guardian que ese caso se cerró por “pruebas independientes” y los abogados de David detallaron que en el video de la presentación a la que acudió Thornton no lo mostraba agarrando “el área del pecho” de ningún asistente.

Una mujer, que pidió ser identificada como ‘Carla’, relató que presuntamente después de conocer al ilusionista en uno de sus ‘shows’ en 1991, cuando tenía 15 años, él comenzó a llamarla a altas horas de la noche.

Expuso que él le habría enviado regalos y entradas para sus funciones. Después de que ella cumplió 18 años, indicó, supuestamente tuvieron relaciones sexuales consensuales.

Los representantes legales del artista no cuestionaron que él conociera a ‘Carla’, pero afirmaron que su relación fue totalmente legal y acordada por 4 años. Ella, por su parte, mencionó que ahora siente que “la prepararon”.

De acuerdo con el medio, varias mujeres expresaron que presuntamente Copperfield prometió ayudarlas en sus carreras de modelaje o en la industria del entretenimiento.

David Copperfield niega las acusaciones

The Guardian explicó que “cuando se le preguntó sobre las acusaciones, David Copperfield negó haber cometido algún tipo de irregularidad”.

Por medio de un comunicado, difundido por Entertainment Weekly, un representante comentó: “(Él) tiene un historial de arriesgar su carrera para ayudar a proteger a las mujeres de depredadores poderosos”.

“La mayoría de estas acusaciones históricas se han hecho antes, y todas son tan falsas ahora como lo eran entonces”, prosiguió, aclarando que el artista solicitó la ‘evidencia’ sobre la que se basan las imputaciones y que no se la han proporcionado.