Daniela Magún confirma reconciliación con cantante tras llorar por su separación

Daniela Magún habló de su reconciliación con Alex, de Magneto, en el programa ‘Montse & Joe’. La cantante destapó cómo les dijo a sus hijos que se dio otra oportunidad y cuál fue la reacción de los adolescentes.

Valeria Contreras N..
En noviembre de 2023 durante el programa 'Netas Divinas', Daniela Magún anunció su separación de Álex de Magneto entre lágrimas tras tres años de relación.

En aquel momento, la cantante no dio pistas de una posible reconciliación, la cual ya se dio y que aceptó públicamente este 7 de mayo cuando asistió como invitada a la emisión ‘Montse & Joe’.

Daniela Magún dice qué le dijeron sus hijos ante reconciliación

La integrante de Kabah se sinceró sobre su segunda oportunidad con Álex luego de una pregunta de Montserrat Oliver, quien le cuestionó cómo reaccionaron sus hijos, Liam y Julian, al saber que retomó su noviazgo.

“No le leyeron la cartilla ahora que volviste con el galán”, fueron las palabras de la presentadora.

Daniela Magún, de 46 años, se sinceró sobre la reacción de sus hijos, quienes afirmó le cuestionaron qué había provocado su ruptura.

“No (no le dijeron nada) pero sí me preguntaron, me preguntaron ‘¿qué pasó mamá?’, como viendo, porque sí les dije ‘¿qué creen? decidí que nos íbamos a dar otra oportunidad’”.

Mencionó que los adolescentes, fruto de su primer matrimonio, reaccionaron positivamente a la reconciliación y hasta la conmovieron al confesarle que siempre contará con ellos.

“Ahora que les dije que decidimos darnos otra oportunidad, me dijeron ‘¿qué fue exactamente lo que pasó?’, no les dije exactamente lo que pasó, pero me dio gusto que me dijeron ‘ok, si tú estás bien, nosotros estamos bien’ y Liam me dijo ‘lo que sea aquí estamos para ti’”.

Daniela Magún acepta que lloró frente a sus hijos

Daniela Magún se refirió a los meses de tristeza que enfrentó tras su ruptura en 2023, comentando que sus hijos sí la vieron muy lo afectada por su separación de Álex de Magento, hecho que no trató de ocultar.

“Obvio no me tiré al drama, pero sí me vieron triste, sí me vieron llorar, siento que eso es mucho más saludable en nuestra relación y sobre todo ahora que están más grandes”.

La cantante indicó que en esta ocasión no guardó sus emociones y se mostró vulnerable frente a ellos, ya que en el pasado buscaba ocultar sus sentimientos, para no afectarlos, pero se dio cuenta que les hacía daño.

“Obviamente me vieron triste, porque yo les escondía mucho mis emociones, desde mi divorcio y todo, hasta que un día me dijeron ‘eso es pésimo, porque te ven como inalcanzable y alguien que siempre está bien’”.


