Daniela Luján recibió una amenaza de muerte de un fan: relató el “lado oscuro” de la fama

‘Luz Clarita’, ‘El diario de Daniela’ y ‘Cómplices al rescate’ fueron los títulos que marcaron la trayectoria de Daniela Luján.

Tras estos éxitos, continuó como actriz con proyectos como ‘Una familia de diez’, ‘Sortilegio’ y una larga lista de obras de teatro.

Si bien todos esos años frente al público le han traído grandes satisfacciones, también vivió un momento de preocupación debido a las fuertes amenazas de un fanático.

Daniela Lujan relató que recibió una amenaza de muerte de un fan

En entrevista con el programa ‘De primera mano’, el pasado 8 de junio, la actriz recordó que el contacto más terrorífico que ha tenido con un fan sucedió cuando “yo tendría como unos 16”. El supuesto admirador en cuestión, por su parte, tenía alrededor de 40 años; “ la verdad es que nunca supe su edad, pero era un señor”, precisó.

En la misma conversación, explicó que, con su testimonio, buscaba dar a conocer “hasta dónde puede llegar cierto fanatismo, cierta obsesión”.

A principios de abril, Daniela Luján relató en el canal de Youtube que comparte con Mariana Botas y Jessica Segura lo que catalogó como el “lado oscuro” de la fama.

Según contó en aquella ocasión, durante su adolescencia le “apareció” un fan. El hombre en cuestión estaba tan obsesionado con ella, que consiguió el teléfono de su casa y frecuentemente marcaba a su hogar.

Afortunadamente, la mamá de la estrella de televisión era quien tomaba las llamadas y “hacía de filtro”.

“Un día, mi mamá le dijo que había salido con mi novio y él dijo, ‘¿cómo, tiene novio? Lo voy a matar a él, la voy a matar a ella y me voy a matar yo’”.

Alrededor de dos meses después, el admirador en cuestión se presentó en un teatro en el que Daniela Luján se “estaba tomando fotos”.

Si bien ella lo observó desde el momento en el que llegó, fue la única y no pudo dar aviso de lo que estaba pasando. Así fue como el fan logró entrar hasta el área de camerinos.

Una vez más, la mamá de Daniela Luján fue clave para ponerle un alto: mandó llamar a los técnicos que se encontraban en el lugar, ellos formaron una fila para impedir su paso y le advirtieron al señor que no podía seguir adelante. Incluso lo amenazaron con que, de volver a hacerlo, le harían daño físicamente.

“(Fue) un miedo c*** (...) Después de esa vez no volvió a aparecer supongo que le dio miedo o supongo que dijo ‘ay, ya me harté’, no sé… Espero que no vuelva a aparecer”.



