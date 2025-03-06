Raphy Pina

Raphy Pina reacciona ante acusaciones de Daddy Yankee en nueva demanda: “Cuando tienes odio”

El productor musical se pronunció sobre las imputaciones que el reguetonero hizo en su contra en la denuncia que interpuso a su aún esposa, Mireddys González, por el presunto mal manejo de sus empresas.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿De qué acusa Daddy Yankee ahora a su exesposa? ¡Hasta embarra a Raphy Pina en nueva demanda!

Raphy Pina reaccionó ante la acusación formal que Daddy Yankee hizo en su contra en la nueva demanda que interpuso a su expareja, Mireddys González, y la hermana de esta, Ayeicha González.

Este 4 de marzo se dio a conocer que el intérprete de ‘Gasolina’ alega violaciones de deberes funcionarios, incumplimiento de contrato y daños relacionados con la gestión de sus empresas, El Cartel Records y Los Cangris.

En los documentos de la querella, Ramón L. Rodríguez, nombre real del artista, imputa a González de presuntamente darle “poder absoluto” a Pina en la venta de su catálogo musical, reporta el diario Última Hora.

También indicó que el productor, con autorización de las codemandadas, se habría pagado a sí mismo unos 27 millones de dólares por gastos incurridos, de los cuales no existiría evidencia verificable.

Además, se señaló que supuestamente ellas consintieron que mientras Raphy se encontraba en prisión “cobrara una comisión de 30 % de lo ingresado en la gira ‘Última Vuelta’”, de Daddy, pese a que “no participó” en ella.

Raphy Pina reacciona a las acusaciones de Daddy Yankee

Luego de que trascendiera la información, Raphy Pina reaccionó a las denuncias que Daddy Yankee hizo acerca de él al tomar acción legal sobre la madre de sus hijos.

El prometido de Natti Natasha recurrió a la sección de comentarios de una publicación hecha en el perfil de Instagram de ‘Molusco News’.

Dicho ‘post’ contiene una postal en la que aparecen los músicos y encima tiene escrito: “Demanda Yankee a Mireddys. Menciona a Pina”.

“¡Y eso que nos amaba!”, anotó en su réplica el empresario puertorriqueño de 46 años, añadiendo un emoji de corazón rojo.

Raphy Pina reaccionó así tras ser involucrado en la demanda de Daddy Yankee a su todavía esposa, Mireddys González.
Raphy Pina reaccionó así tras ser involucrado en la demanda de Daddy Yankee a su todavía esposa, Mireddys González.
Imagen Molusco News/Instagram

¿Raphy Pina cree que Daddy Yankee “tiene odio”?

Previamente, en sus historias de la red social, Raphy colocó una imagen, que ha sido considerada por medios como People en Español como una pronunciación a lo hecho por el reguetonero.

“Cuando tienes odio en tu corazón, no puedes tener a Dios en tu vida. La familia es LA FAMILIA”, se leen encima de la fotografía.

Raphy Pina compartió este mensaje tras saberse que Daddy Yankee lo inculpa de varios actos delicados.
Raphy Pina compartió este mensaje tras saberse que Daddy Yankee lo inculpa de varios actos delicados.
Imagen Raphy Pina/Instagram

Listin Diario retoma que la relación entre el dúo empezó siendo laboral, en 2015, pero que con el tiempo llegó a ser personal al grado que se “describían mutuamente” como “amigos, compadres, casi hermanos”.

Actualmente, Pina se encuentra en París, al lado de algunos de sus hijos y Natti. Desde allá, hizo una transmisión para mostrar su paseo por las inmediaciones de la Torre Eiffel.

Relacionados:
Raphy PinaDaddy YankeeMireddys GonzálezFamosos

