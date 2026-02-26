Polémicas de famosos

D4vd es “objetivo” de investigación por muerte de Celeste Rivas: los restos se hallaron en auto del rapero

El cantante es oficialmente el objetivo del gran jurado en Los Ángeles por el presunto asesinato de la joven de 14 años, cuyo cadáver cercenado fue localizado al interior de un coche registrado a la dirección del artista.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Bayron Sánchez y DJ Regio asesinados: hallan nota junto a sus cuerpos

El rapero D4vd ha sido oficialmente identificado como “objetivo” de una investigación por el presunto asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

Los restos de la adolescente, quien tenía 14 años, fueron encontrados en el automóvil del cantante en septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

Documentos judiciales del caso por la muerte de la joven se hicieron públicos después de que la familia del artista fuera citada para testificar por un tribunal de California, de acuerdo con BBC.

Más sobre Polémicas de famosos

María Julissa y 'El Mencho': novio de María Julissa explota contra prensa por dar “información falsa” de ella, “De mier…”
2 mins

María Julissa y 'El Mencho': novio de María Julissa explota contra prensa por dar “información falsa” de ella, “De mier…”

Univision Famosos
Famosa DJ y amiga de Cazzu arremete contra Nodal tras acusaciones: “Miserable”
0:54

Famosa DJ y amiga de Cazzu arremete contra Nodal tras acusaciones: “Miserable”

Univision Famosos
Adamari López es tajante sobre ponerse o no el apellido del marido: ¿ella qué prefiere?
0:52

Adamari López es tajante sobre ponerse o no el apellido del marido: ¿ella qué prefiere?

Univision Famosos
Juanes olvida letra de una de sus canciones en pleno show en vivo y así reacciona: video
0:38

Juanes olvida letra de una de sus canciones en pleno show en vivo y así reacciona: video

Univision Famosos
Antonia de ‘Los Chicaneros’ rompe el silencio sobre qué pasó con el segundo bebé que perdió
1:00

Antonia de ‘Los Chicaneros’ rompe el silencio sobre qué pasó con el segundo bebé que perdió

Univision Famosos
Cazzu habla públicamente sobre su hija después de que Nodal acusara que ella usa desacuerdo
0:51

Cazzu habla públicamente sobre su hija después de que Nodal acusara que ella usa desacuerdo

Univision Famosos
Pleito entre Cazzu y Nodal: Jhayco confiesa que él escribió la frase que hizo estallar el nuevo escándalo
0:46

Pleito entre Cazzu y Nodal: Jhayco confiesa que él escribió la frase que hizo estallar el nuevo escándalo

Univision Famosos
Cazzu en polémica por "Rosita": ¿hermana de cantante manda indirecta a Nodal? Publica mensaje
2 mins

Cazzu en polémica por "Rosita": ¿hermana de cantante manda indirecta a Nodal? Publica mensaje

Univision Famosos
Rauw Alejandro y Jhayco reaccionan: hablan sobre Cazzu y "Rosita", tema que inició el drama con Nodal
3 mins

Rauw Alejandro y Jhayco reaccionan: hablan sobre Cazzu y "Rosita", tema que inició el drama con Nodal

Univision Famosos
Pati Chapoy le pide a Cazzu que se quede “calladita” tras conflicto con Nodal: “Atiende a tu hija”
1 mins

Pati Chapoy le pide a Cazzu que se quede “calladita” tras conflicto con Nodal: “Atiende a tu hija”

Univision Famosos

El medio británico reporta que Dawud Burke, papá del intérprete de 20 años, luchó contra tener que presentarse en una corte de Texas entregando partes del material del proceso legal de California que anteriormente no habían estado disponibles.

Los papeles confirman que D4vd es señalado como el blanco de la averiguación del gran jurado en Los Ángeles y que podría ser sujeto a procedimientos por un cargo de homicidio.

Él no ha sido acusado ni nombrado oficialmente como sospechoso por el supuesto crimen a Celeste, y no se ha anunciado ninguna imputación formal.

Hasta el momento, David Anthony Burke, como en realidad se llama el cantautor, no se ha pronunciado directamente sobre esta situación, pero sus representantes afirmaron que él estaba cooperando con la policía.

¿Qué le pasó a Celeste Rivas?

El 8 de septiembre de 2025, agentes encontraron la cabeza, el torso, brazos y piernas cercenados y descompuestos de Celeste Rivas Hernández en bolsas de cadáver que estaba al interior del maletero de un coche Tesla.

El vehículo se encontraba registrado en la dirección de D4vd, en Texas. Él andaba de gira por Estados Unidos cuando los restos fueron localizados.

La Oficina del Médico Forense puntualizó que probablemente Celeste había estado muerta por un período prolongado antes del hallazgo.

Los seres queridos de la menor habían denunciado su desaparición en 2024, en Lake Elsinore, su ciudad natal.

Relacionados:
Polémicas de famososCeleste RivasCelebridadesPremio Lo Nuestro 2026

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX