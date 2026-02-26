Polémicas de famosos D4vd es “objetivo” de investigación por muerte de Celeste Rivas: los restos se hallaron en auto del rapero El cantante es oficialmente el objetivo del gran jurado en Los Ángeles por el presunto asesinato de la joven de 14 años, cuyo cadáver cercenado fue localizado al interior de un coche registrado a la dirección del artista.



El rapero D4vd ha sido oficialmente identificado como “objetivo” de una investigación por el presunto asesinato de Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

Los restos de la adolescente, quien tenía 14 años, fueron encontrados en el automóvil del cantante en septiembre de 2025.

Documentos judiciales del caso por la muerte de la joven se hicieron públicos después de que la familia del artista fuera citada para testificar por un tribunal de California, de acuerdo con BBC.

El medio británico reporta que Dawud Burke, papá del intérprete de 20 años, luchó contra tener que presentarse en una corte de Texas entregando partes del material del proceso legal de California que anteriormente no habían estado disponibles.

Los papeles confirman que D4vd es señalado como el blanco de la averiguación del gran jurado en Los Ángeles y que podría ser sujeto a procedimientos por un cargo de homicidio.

Él no ha sido acusado ni nombrado oficialmente como sospechoso por el supuesto crimen a Celeste, y no se ha anunciado ninguna imputación formal.

Hasta el momento, David Anthony Burke, como en realidad se llama el cantautor, no se ha pronunciado directamente sobre esta situación, pero sus representantes afirmaron que él estaba cooperando con la policía.

¿Qué le pasó a Celeste Rivas?

El 8 de septiembre de 2025, agentes encontraron la cabeza, el torso, brazos y piernas cercenados y descompuestos de Celeste Rivas Hernández en bolsas de cadáver que estaba al interior del maletero de un coche Tesla.

El vehículo se encontraba registrado en la dirección de D4vd, en Texas. Él andaba de gira por Estados Unidos cuando los restos fueron localizados.

La Oficina del Médico Forense puntualizó que probablemente Celeste había estado muerta por un período prolongado antes del hallazgo.