Steven Tangarife Caicedo, ‘streamer’ mejor conocido como ‘MrStiven TC’, explotó en contra de la prensa que ha reportado noticias en las que se vincula a su novio, la ‘influencer’ María Julissa, con el capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alías ‘El Mencho’.

Por medio de una transmisión en su canal de YouTube, el creador de contenido colombiano compartió clips de varios programas de noticias en los que se refirieron a su pareja, realizándole acusaciones.

“Se está difundiendo una información falsa que supuestamente mi mujer tuvo algo que ver con la captura de un narcotraficante en México, cosa que obviamente, por donde usted lo mire, es falsa”, dijo.

“Lo que me da más coraje es que hoy en día los noticieros con ganas de hacer una noticia, desesperados… Yo no sé hoy en día los periodistas dónde es que se están especializando […] pero esos hijos de la gran put* como que no saben una mierd*, no saben buscar una información cuando es de verdad o cuando es falsa”, externó.

Novio de María Julissa desmiente que ella haya sido amenazada

En su ‘en vivo’, Steven Tangarife arremetió contra los presentadores de ‘Arranca la tarde’, del canal argentino A24, por afirmar que el crimen organizado.

“Se crearon un cártel con IA amenazando a mi mujer y un noticiero de mierd* publicó la información y en sus noticias dijo que esto supuestamente había aparecido en tal sector de la ciudad”, contó.

Él recriminó que al titular del show, Facundo Pastor, se le “ocurre decir estas barrabasadas sin corroborar que la información sea falsa o verdadera”.

“Miren de la forma en la que hablan esos hijos de la gran put*. O sea, hablan con una seguridad, con tanta seguridad hablan esas basuras, periodistas de mierd*”, expresó.

El ‘youtuber’, para refutar los señalamientos, igualmente hechos en ‘De una’, de la televisora argentina C5N, mostró el letrero original con la amenaza, que nada tiene que ver con María.

María Julissa entablará acciones legales

Por medio de un comunicado, María Julissa dio a conocer que procederá judicialmente en contra de aquellos que compartan mentiras sobre ella.