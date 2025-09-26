Caso Celeste Rivas: D4vd toma radical decisión en medio de investigación sobre muerte de la adolescente

El rapero David Anthony Burke, mejor conocido como D4vd, tomó una radical decisión en medio de la investigación por la muerte de la adolescente Celeste Rivas Hills.

El cuerpo de la joven de 15 años fue localizado al interior de un vehículo, registrado a nombre del cantante, el pasado 8 de septiembre, por lo que se inició una indagación para descubrir qué le ocurrió.

D4vd deja mansión tras allanamiento

En medio de las averiguaciones, este 26 de septiembre People da a conocer que, “según un nuevo informe”, D4vd y su mánager optaron por salirse de la casa en la que se alojaban en Hollywood Hills, en Los Ángeles.

De acuerdo con el medio, el artista se mudó unos días después de que los detectives de homicidios de la ciudad registraran la residencia.

La revista indica que un portavoz del Departamento de Policía local les declaró que el pasado 18 de septiembre “se recuperaron varias pruebas” y que los encargados siguen varias pistas.

El dueño de la propiedad, Malden Trifunovic, dijo a SFGate, este jueves, confirmó que el intérprete de ‘Romantic Homicide’ se marchó luego de que incautaran cosas como productos electrónicos.

Por su parte, Univision Los Ángeles puntualiza que un equipo de mudanzas fue visto el 24 de septiembre en la vivienda, donde cargaron cajas con las pertenencias del músico durante cerca de dos horas.

El propietario del inmueble destacó que esta cuenta con un sistema de cámaras de seguridad en los puntos de entrada, que registra a todas las personas que entran y salen de ahí.

Trifunovic, además, afirmó que habló con Josh Marshall, gerente del cantautor, acerca de la terminación anticipada del contrato de arrendamiento firmado en febrero de 2024.

Amigos de D4vd lo vincularían con Celeste Rivas

Este viernes, TMZ reporta que supuestas personas cercanas a D4vd, quienes alegan estuvieron de fiesta con él y Celeste Rivas, destaparon que pensaban que ellos “eran una pareja”.

El portal señala que las fuentes les aseguraron que “algunos creían que ella era estudiante de la Universidad del Sur de California” y que “tenía unos 19 años” pues “se presentó como tal”.