Encuentran cuerpo de una adolescente de 15 años en automóvil del rapero D4vd

Video ‘Influencer’ encontrada sin vida en camioneta junto a su esposo e hijos, ¿quién era?

El cadáver de una adolescente de 15 años fue encontrado en un automóvil registrado a nombre del rapero D4vd, según autoridades.

El médico forense del condado de Los Ángeles identificó a la víctima como Celeste Rivas, de acuerdo con el reporte de ABC News este 17 de septiembre.

Investigadores indicaron al medio que la joven es residente de Lake Elsinore, en Riverside, y que la reportaron como desaparecida el año pasado.

Las circunstancias de cómo perdió la vida y terminó en el vehículo del artista no están claras, y la causa de su fallecimiento aún se está determinando.

El noticiero contactó al mánager y abogado del intérprete de ‘Here with me’ para solicitar comentarios, pero no recibieron respuesta.

Así encontraron el cadáver de la adolescente en el auto de D4vd

De acuerdo con NBC News, el lunes 8 de septiembre la policía de Los Ángeles fue llamada a un estacionamiento ubicado en North Mansfield Avenue debido al “mal olor proveniente de un coche”.

Tras arribar al lugar, agentes hallaron “en estado de descomposición un cuerpo, dentro de una bolsa, en el maletero de un Tesla, propiedad de D4vd”.

Fuentes puntualizaron que los restos no estaban intactos y que descubrir de quién eran se retrasaría debido a su condición.

Oficialmente se compartió que la persona era una mujer, de aproximadamente 71 libras, de cabello negro ondulado y que vestía un top sin mangas, leggins negros, y además llevaba una pulsera de cadena metálica amarilla y aretes.

La dependencia explicó que ella aparentemente estuvo muerta “durante un largo período antes de ser localizada”.

El auto había sido incautado después de que una persona denunciara que lo abandonaron en Hollywood Hills.

El capitán de la policía de Los Ángeles, Robert Peters, expuso que el carro llevaba “un par” de días en el estacionamiento.

D4vd estaría “cooperando” para que se resuelva el caso

Previamente, cuando localizaron a la difunta Celeste Rivas, un representante de D4vd aseveró que él había “sido informado de lo sucedido”.