Polémicas de famosos Arrestan al cantante D4vd por su presunta relación en la muerte de la adolescente Celeste Rivas El cuerpo de Celeste Rivas fue hallado en el interior de un vehículo, registrado a nombre del rapero D4vd, quien es investigado por las autoridades desde septiembre de 2025.



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El rapero David Anthony Burke, mejor conocido como D4vd, fue arrestado por su presunta relación en la muerte de la adolescente Celeste Rivas Hernández.

De acuerdo con información del Departamento de Policía de Los Ángeles, al que tuvo acceso TMZ, el cantante fue arrestado el martes 14 de abril en su casa de Los Ángeles, donde se estaba hospedando. Por ahora, D4vd permanece detenido sin derecho a fianza.

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Según el medio, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles está al tanto del arresto de D4vd. Sin embargo, reportan que, probablemente, el caso sea remitido a la División de Delitos Graves, “donde los fiscales revisarán los hechos y las pruebas para determinar si existen suficientes para presentar cargos” en contra de él.

El arresto de D4vd se produce después de siete meses de que el cuerpo de la adolescente fuera hallado en estado de descomposición de un Tesla, vehículo registrado a nombre del rapero.

Luego de que se hiciera público el hallazgo del cuerpo de la joven en septiembre de 2025, D4vd canceló el resto de sus presentaciones y se retiró de la vida pública.

Las autoridades suponen que D4vd mantenía una relación con Celeste, según TMZ. Además, señalan que fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) supuestamente les revelaron que D4vd realizó un misterioso viaje a una zona remota de Santa Bárbara en plena noche la primavera pasada, por lo que creen que eso estaría relacionado con la desaparición de la joven.

¿Qué le pasó a Celeste Rivas?

El 8 de septiembre de 2025, agentes encontraron la cabeza, el torso, brazos y piernas cercenados y descompuestos de Celeste Rivas Hernández en bolsas de cadáver que estaba al interior del maletero de un coche Tesla.

El vehículo se encontraba registrado en la dirección de D4vd, en Texas. Él andaba de gira por Estados Unidos cuando los restos fueron localizados.

La Oficina del Médico Forense puntualizó que probablemente Celeste había estado muerta por un período prolongado antes del hallazgo.