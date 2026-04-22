Celeste Rivas Causa de muerte de Celeste Rivas es revelada luego de que D4vd fuera acusado de quitarle la vida Celeste Rivas murió a los 14 años. Su cuerpo fue hallado en el interior de un vehículo registrado a nombre de D4vd en Los Ángeles. El 20 de abril, el rapero fue formalmente acusado de presuntamente quitarle la vida a la adolescente.



Video Arrestan a D4vd por ser sospechoso de la muerte de Celeste Rivas: abogado del cantante habla

La causa de muerte de Celeste Rivas fue revelada este miércoles 22 de abril. La adolescente de 14 años fue hallada en el interior de un vehículo registrado a nombre del rapero D4vd, quien dos días antes fue acusado formalmente de presuntamente quitarle la vida a la menor.

La autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la adolescente murió a causa de “múltiples lesiones penetrantes provocadas por uno o más objetos”. Según un comunicado de prensa obtenido por People, las autoridades determinaron que la muerte de Celeste Rivas “fue un homicidio”.

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De acuerdo con el informe del médico forense obtenido por People, Celeste tuvo “dos heridas penetrantes en el torso”, “desmembramiento bilateral de las extremidades superiores e inferiores y múltiples defectos cutáneos adicionales”.

El mismo medio reporta que el informe toxicológico reportó que la joven “tenía alcohol en su organismo” y que la prueba de detección de drogas “dio positivo presuntivo para benzodiazepinas, metanfetaminas y MDMA”.

Sin embargo, en una segunda prueba de detección de drogas, los resultados de metanfetamina y opioides de diseño fueron "inconclusos debido a la presencia de sustancias interferentes".

Aunque no se detectaron MDA ni benzodiazepinas, un “bajo nivel de etanol” quedó expuesto en el análisis toxicológico post mortem, el cual fue realizado en el tejido hepático. Según investigaciones, eso se debería a "cambios o ingestión post mortem, y no parece haber contribuido a la causa de la muerte".

“Un médico forense adjunto examinó a la Sra. Rivas Hernández el 10 de septiembre de 2025 en el Centro de Ciencias Forenses del Departamento de Medicina Forense", dice el comunicado al que tuvo acceso People. "La causa y la forma de la muerte se determinaron el 9 de diciembre de 2025”.

De acuerdo con el medio antes citado, el motivo por el que las autoridades tardaron meses en revelar la causa de muerte de Celeste Rivas se debió a que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) obtuvo una autorización el otoño pasado para mantener en secreto los resultados de la autopsia.

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¿Qué le pasó a Celeste Rivas y cuándo murió?

El 8 de septiembre de 2025, agentes encontraron la cabeza, el torso, brazos y piernas cercenados y descompuestos de Celeste Rivas Hernández en bolsas de cadáver que estaba al interior del maletero de un coche Tesla.

El vehículo se encontraba registrado a nombre del rapero D4vd, quien el 16 de abril fue arrestado, mientras que el pasado 20 de abril fue acusado formalmente de presuntamente quitarle la vida a la menor.

En el mismo documento al que People tuvo acceso, Nathan Hochman, fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, señaló que David Anthony Burke, mejor conocido como D4vd, presuntamente asesinó a Celeste Rivas el 23 de abril de 2025 y posteriormente la desmembró.