Celeste Rivas Acusan al rapero D4vd de asesinar a Celeste Rivas con un “instrumento afilado”: ¿pedirán pena de muerte? El rapero estadounidense ha sido oficialmente imputado por la muerte de la adolescente, así como por presunto abuso de menores.



Video Arrestan a D4vd por ser sospechoso de la muerte de Celeste Rivas: abogado del cantante habla

El rapero D4vd está siendo formalmente acusado de presuntamente haberle quitado la vida a la adolescente Celeste Rivas.

Este lunes 20 de abril, Nathan J. Hochman, fiscal de distrito del Condado de Los Ángeles, dijo en conferencia de prensa que el cantante fue imputado de asesinato en primer grado con las circunstancias agravantes de acecho, comisión de delito con fines de lucro y homicidio de un testigo de una investigación.

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Debido a las condiciones especiales, el cargo conlleva una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad condicional o la pena de muerte, la cual, aclaró el funcionario, su oficina aún no ha decidido si solicitará, reporta The New York Times.

La denuncia penal ya presentada incluye la alegación de que el intérprete de ‘Here With Me’ “utilizó personalmente un arma letal y peligrosa, un instrumento afilado” para cometer el crimen.

David Anthony Burke, nombre real del artista de 21 años, igualmente ha sido acusado de abuso sexual continuado a una menor de 14 años y de mutilación ilegal de restos humanos.

D4vd habría asesinado a Celeste Rivas hace un año

De acuerdo con TMZ, este lunes 20 de abril, los fiscales revelaron la supuesta causa del fallecimiento de Rivas en los documentos que imputan a D4vd.

El medio detalla que, en los papeles, los funcionarios afirman que el cantautor “asesinó a Celeste el 23 de abril de 2025, pero que mutiló su cuerpo el 5 de mayo”.

Previamente, las autoridades aseguraron que él realizó un “misterioso” viaje a una zona remota de Santa Bárbara en la primavera del año pasado.

Ahora, según la Fiscalía, la víctima fue a casa del músico, en Hollywood Hills, en Los Ángeles, California, en abril de 2025 y nunca más se supo de ella.

El cadáver de la chica fue hallado en el interior de un vehículo, registrado a nombre de la estrella del indie pop, en septiembre de 2025.

D4vd habría mantenido relaciones íntimas con Celeste Rivas

Como parte de este caso, D4vd también está siendo imputado de presuntamente haber tenido relaciones íntimas con una menor de 14 años.

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El archivo desvela que se especifica que el período en el que el compositor “abusó sexualmente” de Celeste Rivas “de forma continuada”, abarca “desde el 7 de septiembre de 2023 – fecha en que cumplió 13 años – hasta el 7 de septiembre de 2024”.