Cynthia Rodríguez sorprende con foto de León, su hijo con Carlos Rivera, a 7 meses de su nacimiento

Video Cynthia Rodríguez estalla contra quien difundió una foto de la cara de su bebé y le dicen "no exageres"

Cynthia Rodríguez compartió en redes sociales una nueva fotografía en la que se pudo ver a su hijo con Carlos Rivera, León, a 7 meses de su nacimiento.

Cynthia Rodríguez comparte foto de su hijo León

PUBLICIDAD

Aunque en enero pasado se celebró a lo grande el bautizo de León y hubo muchas fotografías en las que se pudo ver cada detalle del evento, en ninguna apareció el bebé.

En las redes sociales, se puede ver al primogénito de la pareja en diciembre pasado que los padres posan con él en brazos junto a su árbol de Navidad.

Fue hasta el pasado 11 de marzo que la cantante se dejó ver nuevamente con su pequeño a quien solo se le alcanza a ver una manita.

"Mi momento fav del día", escribió Rodríguez sobre la foto.

Cynthia Rodríguez posa con su bebé León. Imagen Cynthia Rodríguez/Instagram

¿Por qué Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera no muestran el rostro de su bebé?

Durante la década que llevan como pareja, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han mantenido su relación lejos de los reflectores, compartiendo apenas algunos detalles de su historia de amor.

Antes de que se diera a conocer que se habían convertido en marido y mujer, en una boda secreta celebrada en España en junio del 2022, la pareja se caracterizó por su hermetismo.

Ambos han explicado que prefieren mantener su relación alejada de las críticas, incluso, Carlos Rivera plasmó su postura en una de sus canciones, ‘Digan lo que digan’ en la que dejó ver su rechazo al asedio mediático.

“Es una canción muy catártica y reveladora de cómo me he sentido en mi historia de amor, de la que poco comparto. Aunque en esa (canción) no quería escribir esas cosas, porque son de las que a nadie nos gusta aceptar, porque te lastiman, lloras, te duele, te hieren, pero que era necesario decir: ‘Sí, sí me lastimaron, sí nos lastimaron, sí nos dolió por tanto cuestionamiento’”, dijo el cantante en febrero de 2023 a TVyNovelas.

PUBLICIDAD

En marzo de 2023, Carlos y Cynthia anunciaron que esperaban a su primer hijo y meses después, en junio, celebraron su aniversario publicando la primera fotografía de la boda. El pequeño León nació el 4 de agosto.

Desde entonces, aunque la pareja se ha dejado ver con su pequeño, han sido cuidadosos en proteger la identidad del menor procurando que no se vea el rostro del niño.

Aunque hasta el momento ni Carlos ni Cynthia han dado una postura oficial sobre sus razones para no mostrar a su hijo, en septiembre del año pasado se desató una polémica luego de que se filtró una supuesta foto del menor.

La usuaria en Instagram Viridiana Mata, quien habría revelado la imagen, aseguró que Cynthia Rodríguez la había contactado para supuestamente pedirle que no hicieran viral la foto por seguridad del niño.