Actriz de Teresa hospitalizada de emergencia: temió lo peor tras estudios en el cerebro
La actriz Cynthia Klitbo rompió el silencio sobre su estado de salud luego de ser hospitalizada de emergencia.
Cynthia Klitbo, actriz que interpretó a ‘Juana Godoy’ en la telenovela Teresa, fue hospitalizada de emergencia días atrás.
Este lunes 15 de noviembre, la actriz rompió el silencio sobre su estado de salud ante la prensa mexicana, a quienes reveló qué le pasó y cómo se encuentra tras someterse a varios estudios.
“Estrés. Y qué bueno, porque yo, o sea, cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero”, compartió.
“Traigo los ojos así por la medicina y fue estrés. No ha sido un año fácil. Ha sido un año que lo empecé muerta de miedo. Ando supervulnerable. Ya no importa, yo me voy con Dios, ¿pero mi hija?, uno como quiera...”, agregó.
2025, un año difícil para Cynthia Klitbo
Por otro lado, Cynthia Klitbo resaltó que el 2025 fue un año muy difícil para ella en todos los sentidos y, ante los delicados momentos que atravesó, aseguró, se acercó más a Dios.
“Estoy guiada por Dios. Me he acercado muchísimo a Dios, muchísimo a Dios. Y Dios me ha puesto personas y proyectos mágicos que han estado alrededor de mí. Creo que los momentos difíciles que pasé quedaron más que resarcidos”, dijo.
La villana de telenovelas también habló de la importancia de reconocerse más allá de los roles que ha desempeñado durante años, pues, dijo, este 2025 “se olvidó por completo de sí misma” para enfocarse en su hija.
“También acordarme que Cynthia no es solo la mamá, no es solo la actriz, no es la hermana… sino que Cynthia es mujer y que Cynthia también necesita tiempo con Cynthia. Entonces estoy yendo a terapia, me regresé a mi terapia, pues porque de repente uno necesita escucharse y a veces hay un guía, o sea, está Dios, pero sí traigo una crisis medio existencial de ¿qué onda conmigo? ¿no? Porque ni se acuerdan cuándo fue el último novio que tuve. Me quieren enjaretar a mi ex, pero no. No es solo eso. Ya no sé lo que es un lugar. No salgo a ninguna parte. Entonces, de pronto, pues, óyeme”.
“Si no he estado todo el tiempo con ella (su hija), ha sido porque... me he dedicado a tener lo que tiene. Y a lo mejor no soy la mejor mamá. A lo mejor no soy la más perfecta. Pero me he esforzado mucho por ser la mamá que soy y por tener la hija tan bien portada y tan sana que tengo. Está con honores en la universidad”, sentenció conmovida.