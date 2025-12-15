Cynthia Klitbo

Actriz de Teresa hospitalizada de emergencia: temió lo peor tras estudios en el cerebro

La actriz Cynthia Klitbo rompió el silencio sobre su estado de salud luego de ser hospitalizada de emergencia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Video Cynthia Klitbo revela que estuvo a punto de agarrarse a golpes con una mujer por defender a su hija

Cynthia Klitbo, actriz que interpretó a ‘Juana Godoy’ en la telenovela Teresa, fue hospitalizada de emergencia días atrás.

Este lunes 15 de noviembre, la actriz rompió el silencio sobre su estado de salud ante la prensa mexicana, a quienes reveló qué le pasó y cómo se encuentra tras someterse a varios estudios.

PUBLICIDAD

“Estrés. Y qué bueno, porque yo, o sea, cuando vi el electrocardiograma y vi que me estaban haciendo una resonancia magnética del cerebro para ver si no iba a tener un aneurisma, casi me muero”, compartió.

Más sobre Cynthia Klitbo

Cynthia Klitbo revela que estuvo a punto de agarrarse a golpes con una mujer por defender a su hija
0:56

Cynthia Klitbo revela que estuvo a punto de agarrarse a golpes con una mujer por defender a su hija

Univision Famosos
Cynthia Klitbo pone a trabajar a su hija tras fraude bancario: "Está juntando para sus chicles"
2 mins

Cynthia Klitbo pone a trabajar a su hija tras fraude bancario: "Está juntando para sus chicles"

Univision Famosos
Cynthia Klitbo revela que su ex Francisco Gattorno ya “se fue” de su casa: ¿lo corrió?
0:52

Cynthia Klitbo revela que su ex Francisco Gattorno ya “se fue” de su casa: ¿lo corrió?

Univision Famosos
Cynthia Klitbo ventila a supuesto galán de Laura Bozzo tras ser vinculada con él: “Es de la comunidad”
1:00

Cynthia Klitbo ventila a supuesto galán de Laura Bozzo tras ser vinculada con él: “Es de la comunidad”

Univision Famosos
¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"
1 mins

¿Cynthia Klitbo quería participar en la telenovela de Karol G?: "No estuve a su altura"

Univision Famosos
A Cynthia Klitbo no le "agrada" el novio de su hija y destapa sus razones: hasta lo llama "escuincle"
1:11

A Cynthia Klitbo no le "agrada" el novio de su hija y destapa sus razones: hasta lo llama "escuincle"

Univision Famosos
Cynthia Klitbo estrena galán a sus 58 años y es de “las altas esferas del cine” en EEUU
1:06

Cynthia Klitbo estrena galán a sus 58 años y es de “las altas esferas del cine” en EEUU

Univision Famosos
Cynthia Klitbo prepara a su hija para su muerte: estuvo en peligro por una araña
2 mins

Cynthia Klitbo prepara a su hija para su muerte: estuvo en peligro por una araña

Univision Famosos
Cynthia Klitbo reaparece tras ser hospitalizada de emergencia por mordedura de peligrosa araña
2 mins

Cynthia Klitbo reaparece tras ser hospitalizada de emergencia por mordedura de peligrosa araña

Univision Famosos
Laura Zapata reacciona a que le pidieran “las tepalcuanas” a Cynthia Klitbo tras estafa
2 mins

Laura Zapata reacciona a que le pidieran “las tepalcuanas” a Cynthia Klitbo tras estafa

Univision Famosos

“Traigo los ojos así por la medicina y fue estrés. No ha sido un año fácil. Ha sido un año que lo empecé muerta de miedo. Ando supervulnerable. Ya no importa, yo me voy con Dios, ¿pero mi hija?, uno como quiera...”, agregó.

2025, un año difícil para Cynthia Klitbo

Por otro lado, Cynthia Klitbo resaltó que el 2025 fue un año muy difícil para ella en todos los sentidos y, ante los delicados momentos que atravesó, aseguró, se acercó más a Dios.

“Estoy guiada por Dios. Me he acercado muchísimo a Dios, muchísimo a Dios. Y Dios me ha puesto personas y proyectos mágicos que han estado alrededor de mí. Creo que los momentos difíciles que pasé quedaron más que resarcidos”, dijo.

La villana de telenovelas también habló de la importancia de reconocerse más allá de los roles que ha desempeñado durante años, pues, dijo, este 2025 “se olvidó por completo de sí misma” para enfocarse en su hija.

“También acordarme que Cynthia no es solo la mamá, no es solo la actriz, no es la hermana… sino que Cynthia es mujer y que Cynthia también necesita tiempo con Cynthia. Entonces estoy yendo a terapia, me regresé a mi terapia, pues porque de repente uno necesita escucharse y a veces hay un guía, o sea, está Dios, pero sí traigo una crisis medio existencial de ¿qué onda conmigo? ¿no? Porque ni se acuerdan cuándo fue el último novio que tuve. Me quieren enjaretar a mi ex, pero no. No es solo eso. Ya no sé lo que es un lugar. No salgo a ninguna parte. Entonces, de pronto, pues, óyeme”.

PUBLICIDAD

“Si no he estado todo el tiempo con ella (su hija), ha sido porque... me he dedicado a tener lo que tiene. Y a lo mejor no soy la mejor mamá. A lo mejor no soy la más perfecta. Pero me he esforzado mucho por ser la mamá que soy y por tener la hija tan bien portada y tan sana que tengo. Está con honores en la universidad”, sentenció conmovida.

Relacionados:
Cynthia KlitboFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX