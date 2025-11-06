Margarita Magaña

Hija de actriz de Teresa es patinadora sobre hielo: ya tiene 13 años y así luce

Constanza, hija de Margarita Magaña, tiene 13 años y se prepara para ser una gran patinadora, hecho que presumió la actriz en sus redes.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Margarita Magaña deja ver como pocas veces a su hija mayor: ya tiene 24 años y se graduó

La hija de Margarita Magaña se prepara para convertirse en una gran patinadora sobre hielo.

Constanza, quien es fruto de su segundo matrimonio con Adalberto Palma, desde hace algunos años practica el patinaje artístico, lo que ha requerido de un gran esfuerzo de su parte, según dio a conocer la misma actriz de Teresa en Instagram.

“Les comparto este video de mi hija, Constanza Palma Magaña. Tiene 13 años y es patinadora sobre hielo. Con Constanza he redescubierto que la disciplina y la pasión por lo que eliges hacen ¡Puuuuum!* ¡Son dos combinaciones perfectas!”, escribió el 5 de noviembre.

Hija de Margarita Magaña mostró su gusto por el patinaje desde niña.
Hija de Margarita Magaña mostró su gusto por el patinaje desde niña.
Imagen Margarita Magaña / Instagram


“El proceso deja mucho aprendizaje: cada levantada, cada fiesta cancelada, cada falta a la escuela y tener que hacer la tarea tarde... Estar entre dos mundos —el de los 13 años y el de querer lograr tus propias metas— requiere gran esfuerzo, pero *se puede*”, agregó.

Así luce la hija de Margarita Magaña a sus 13 años

Margarita Magaña aprovechó su mensaje para felicitar públicamente a su hija, dejando claro que continuaría apoyándola en cada una de sus metas y sueños.

“Hoy te felicito, Constanza, por el proceso, que a veces se nos olvida que es lo más importante. ¡Sigue creciendo con tus propias elecciones! Papá y yo siempre estaremos aquí como tus guías”, subrayó.

Así de grande luce Constanza.
Así de grande luce Constanza.
Imagen Margarita Magaña / Instagram


La villana de Teresa acompañó su publicación de un video en el que destacó que su hija, para llegar a ser “una gran patinadora”, había tenido que “prepararse mucho”.

Incluso, ventiló que a sus 13 años ya había participado en varias competencias, siendo la más el ‘3rd Latin American Regional Interclub’ 2025, evento organizado por la Federación Mexicana de Patinaje Sobre Hielo y Deportes de Invierno, celebrado el 3 de noviembre.

¿Quién es la hija de Margarita Magaña que es patinadora?

Constanza Palma Magaña es la segunda hija de la villana de telenovelas. La adolescente es fruto de su matrimonio con el exfutbolista Adalberto Palma y es la hermana mayor de Mateo.

De acuerdo con la cuenta de Instagram de la adolescente, en marzo de 2022, Constanza participó en su primer nacional de patinaje, donde obtuvo el primer lugar.

En marzo de 2022, Constanza obtuvo el primer lugar en su primer nacional de patinaje.
En marzo de 2022, Constanza obtuvo el primer lugar en su primer nacional de patinaje.
Imagen Constanza Palma / Instagram


Mientras que en septiembre de 2024 ganó el primer lugar en el Campeonato Nacional de patinaje artístico sobre hielo.

Además de Constanza y Mateo, Margarita Magaña es mamá de Shakti, su hija mayor, y fruto de su matrimonio con el actor Mauricio Aspe.

Relacionados:
Margarita MagañaHijos de famososFamososLatin GRAMMY

